Espana agencias

La Abogacía advierte del "colapso" de la Justicia Gratuita en la AN por la "precariedad" del Turno de Oficio

La precariedad salarial, los elevados gastos y los requisitos de especialización amenazan la continuidad del servicio de defensa gratuita en la Audiencia Nacional, según el Colegio de la Abogacía, que respalda la protesta convocada por los letrados

Guardar

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha señalado que los procesos judiciales asignados al turno de oficio en la Audiencia Nacional exigen a los abogados una dedicación intensiva y el manejo de una gran carga documental y probatoria, situación que sumada a las condiciones económicas actuales amenaza la continuidad del servicio de defensa gratuita. De acuerdo con Europa Press, el ICAM ha advertido en los últimos días sobre el riesgo de colapso del sistema de Justicia Gratuita si no se abordan los desafíos planteados por la precariedad salarial y los elevados costes asociados a la labor de los letrados que actúan en este órgano judicial.

El medio Europa Press puntualizó que los traslados diarios a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares generan un gasto mensual que, según las estimaciones del propio Colegio, puede alcanzar los 152 euros únicamente en combustible, considerando los 66 kilómetros que separan el centro de Madrid de estas instalaciones jurídicas. Este importe se suma a los honorarios netos percibidos por procedimiento, que apenas llegan a los 244,95 euros una vez aplicados impuestos y retenciones, según los datos del ICAM citados por Europa Press.

El colegio profesional ha destacado que las condiciones existentes resultan particularmente preocupantes en las denominadas macrocausas, caracterizadas por abordar delitos complejos como narcotráfico, terrorismo o grandes fraudes económicos. Estos procedimientos suelen prolongarse durante meses o años y requieren análisis exhaustivos del material probatorio, incluyendo la revisión de grandes volúmenes de vídeos y documentos. En tales contextos, los abogados ejercientes llegan a percibir entre 0,10 y 0,20 euros por cada hora de trabajo efectivo, cifra calculada tras deducir los gastos asociados a la actividad profesional y el tiempo invertido en todas las fases del proceso, según precisó Europa Press.

El reclamo de los profesionales, canalizado a través de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), ha motivado la convocatoria para que los abogados renuncien de forma colectiva a la prestación del turno de oficio en la Audiencia Nacional hasta que se apruebe un sistema retributivo considerado adecuado. Este movimiento obtuvo el respaldo explícito del ICAM, cuyo decano, Eugenio Ribón, manifestó al medio Europa Press que la acción busca reivindicar la dignidad profesional del colectivo y proteger tanto la calidad del servicio como los derechos de los ciudadanos más susceptibles de vulneración.

Eugenio Ribón, citado por Europa Press, enfatizó que el problema no afecta únicamente a las condiciones laborales de los abogados, sino que repercute directamente en la calidad de la defensa judicial ofrecida a los grupos más necesitados, al tiempo que pone en cuestión la eficacia y la solvencia del propio sistema judicial. Además, el decano del ICAM recordó que el acceso al turno de oficio en la Audiencia Nacional conlleva un alto nivel de exigencia, ya que resulta obligatorio acreditar al menos 10 años de experiencia en el ejercicio profesional y completar cursos de especialización, requisitos que acentúan la paradoja de la escasa retribución frente a la magnitud de la responsabilidad asignada.

Según consignó Europa Press, la problemática originada por los actuales baremos económicos fue señalada por el propio ICAM como un síntoma del desajuste existente entre los niveles de exigencia requeridos por el Estado y la dotación efectiva de recursos, tanto económicos como organizativos, lo que compromete la preparación necesaria para una defensa adecuada, especialmente en causas de especial sensibilidad social y jurídica.

La protesta promovida por Altodo y respaldada por el ICAM fue trasladada, según detalló Europa Press, a las autoridades competentes, incluyendo a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia. El Colegio reclamó una intervención urgente por parte de la administración con el objetivo de evitar la paralización del servicio y preservar el funcionamiento de la Justicia Gratuita, considerado esencial para la preservación de los derechos fundamentales y la confianza ciudadana en las instituciones.

El ICAM reiteró, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el propósito de la renuncia colectiva de los letrados es alertar acerca de los efectos negativos que tendría la falta de medios para quienes dependen de una defensa jurídica subvencionada, particularmente en lo relativo a la garantía de derechos y la igualdad de acceso a la justicia. A juicio de este órgano colegial, la respuesta de la abogacía organizada subraya la relevancia estructural del servicio y la necesidad de garantizar no solo un marco retributivo suficiente, sino también el fortalecimiento de los recursos logísticos y materiales que exige el ejercicio profesional en procedimientos de alta complejidad, como los que se encauzan en la Audiencia Nacional.

El Colegio concluyó, según publicó Europa Press, que la sostenibilidad del actual sistema depende de la capacidad de las administraciones para dotar de mayor independencia y robustez a la Justicia Gratuita, recordando que lo que está en juego afecta no solo a unos profesionales sino a valores y pilares esenciales de la administración de justicia en su conjunto.

Temas Relacionados

Justicia GratuitaAudiencia NacionalColegio de la Abogacía de MadridAltodoEugenio RibónEuropa PressSan Fernando de HenaresMinisterio de JusticiaTurno de oficioLetradosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Isabel Rodríguez dice que el PSOE "hizo lo que había que hacer" con el caso Tomé y que "depende de él" dejar su acta

Isabel Rodríguez remarca la responsabilidad individual de José Tomé tras las acusaciones, defiende la respuesta socialista y subraya que “la mayoría del partido sirve al interés público”, a la vez que condena los hechos y exige atención a las víctimas

Isabel Rodríguez dice que el

Sumar exige al PSOE que investigue si hay más corrupción en sus filas y ve "horrible" que solo reaccione a posteriori

Enrique Santiago advierte sobre las consecuencias institucionales de nuevos escándalos en el entorno socialista y reclama que Pedro Sánchez refuerce los mecanismos internos, apostando por respuestas inmediatas ante cualquier señal de irregularidad y mayor transparencia para evitar crisis futuras

Sumar exige al PSOE que

La portavoz de Igualdad del PSOE ve "terrible" el caso de presunto acoso en Lugo y dice que la única opción era el cese

Exigen respuestas amplias y acciones claras tras la renuncia parcial de José Tomé a raíz de denuncias de actitudes machistas, mientras voces dentro del partido urgen modificar protocolos internos para evitar abusos y preservar los valores de equidad

La portavoz de Igualdad del

El alcalde de Almussafes pide suspensión de militancia en el PSOE pero sigue como regidor

Infobae

Bildu pide "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos" tras el de los etarras 'Txiki' y Otaegi

EH Bildu advierte sobre la persistencia de impedimentos legales y documentales que obstaculizan esclarecer abusos cometidos durante el franquismo, pidiendo una revisión profunda de normas y el acceso a la verdad para resarcir a colectivos aún no reconocidos

Bildu pide "reconocimiento de todas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero niega su relación con

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

Leire Díez y el expresidente de la SEPI quedarán en libertad: la Fiscalía no pide presión y considera suficientes las medidas cautelares

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas