Isabel Rodríguez dice que el PSOE "hizo lo que había que hacer" con el caso Tomé y que "depende de él" dejar su acta

La ministra de Vivienda defendió la gestión socialista ante las acusaciones contra Tomé, subrayando la responsabilidad individual del ex presidente lucense y asegurando que el partido actuó para proteger a las denunciantes y rechazar esas conductas

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, afirmó que el Partido Socialista le pidió a José Tomé, ex presidente de la Diputación de Lugo, que entregara tanto su acta como la Alcaldía de Monforte tras las denuncias por presuntos casos de acoso sexual. No obstante, Rodríguez dejó claro que la decisión final sobre su permanencia en los cargos corresponde de manera exclusiva al propio Tomé. Según publicó Europa Press, la ministra respondió a las consultas de la prensa durante su visita a Vigo, donde defendió la postura y las acciones del PSOE ante la situación, argumentando que el partido exigió responsabilidades, veló por las denunciantes y condenó las conductas reportadas.

De acuerdo con Europa Press, Rodríguez insistió en que el PSOE “hizo lo que había que hacer” en el caso Tomé, resumiendo que su responsabilidad institucional se centró en exigir la entrega del acta y poner el foco en la protección de las presuntas víctimas. La ministra indicó que, tras haber requerido a Tomé que diera un paso al costado, el futuro del ex presidente quedó en sus manos. También reiteró que la prioridad del partido se orienta al servicio público y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, aspectos que el Partido Socialista considera centrales por encima de situaciones particulares.

La ministra explicó que, tanto dentro del PSOE como desde el movimiento feminista, se generaron las condiciones sociales que permiten reprobar y denunciar este tipo de conductas en la sociedad contemporánea. Según reportó Europa Press, Rodríguez remarcó que el trabajo realizado desde las filas socialistas y los colectivos de mujeres impulsó una conciencia pública que rechaza episodios de acoso, señalando que por ese motivo estas actitudes encuentran ahora un rechazo más extendido y visible.

En relación a la gestión del caso Francisco Salazar, ex alto cargo de Moncloa también denunciado por supuestos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, Rodríguez realizó una autocrítica acerca de la actuación del Partido Socialista. De acuerdo a lo consignado por Europa Press, la ministra admitió que la organización necesitaba mayor rapidez en su reacción, ya que demoró cuatro meses en ponerse en contacto con las denunciantes, un periodo que calificó como excesivo y que reconoció como un área de mejora.

Por otro lado, Europa Press informó que Rodríguez mantuvo brevedad al abordar las recientes detenciones de Leire Díaz y Vicente Fernández, al indicar que las investigaciones sobre ambos casos se desarrollan bajo secreto de sumario y evitar ofrecer declaraciones adicionales.

Durante la visita a Vigo, Abel Caballero, alcalde de la ciudad, expresó su respaldo a las víctimas afectadas en el caso Tomé. Según detalló Europa Press, Caballero subrayó que el PSdeG también solicitó la renuncia del ex presidente de la Diputación lucense, aunque este decidió mantener sus cargos ante la petición del partido. El regidor manifestó que, en su perspectiva, la responsabilidad sobre los hechos recae en quienes los cometen de forma individual, aunque valoró como correcta la respuesta institucional del Partido Socialista ante las denuncias.

Tanto Rodríguez como Caballero enfatizaron en sus declaraciones el rechazo a las conductas investigadas y el compromiso del PSOE con la protección a las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Según explicó Europa Press, la reacción del partido quiso recalcar un enfoque de firmeza institucional y atención a los principios del servicio público en el manejo de situaciones de este tipo. Ambas figuras coincidieron en presentar la actitud socialista como una respuesta orientada a la condena de los hechos y al amparo de las personas afectadas, alejando la atención de debates internos o personales sobre Tomé y sus decisiones políticas posteriores.

Acoso sexualPSOEIsabel RodríguezJosé ToméEuropa PressVigoDiputación de LugoDenunciasFrancisco SalazarAbel CaballeroEUROPAPRESS

