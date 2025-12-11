Defensa de la pareja de la madre del niño de 4 años de Almería rechaza agresión sexual y alude a un problema estomacal

El letrado defensor del principal investigado por el fallecimiento de un niño de cuatro años en Garrucha ha revelado que la familia decidió no acudir a un centro médico debido a que temían la detección de la convivencia entre la madre y su pareja, pese a una orden de alejamiento vigente. Según informó Europa Press, la defensa sostiene que esa preocupación influyó tanto en la asistencia que recibió el menor antes del desenlace como en las acciones que siguieron a su muerte. El foco del caso permanece en la investigación sobre posibles malos tratos y violencia sexual, mientras el abogado asegura que su cliente excluye cualquier implicación en una agresión y remite los síntomas del niño a problemas médicos previos.

Europa Press detalló que la pareja sentimental de la madre, actualmente en prisión provisional, ha negado de manera categórica toda agresión sexual o física contra el menor. En una entrevista concedida a Canal Sur TV, que recogió Europa Press, el abogado Manuel García Amate explicó que el acusado relaciona las lesiones y el fallecimiento del niño con un trastorno gastrointestinal que supuestamente venía sufriendo en los días previos. El representante legal subrayó que el acusado colaboró con la entrega de muestras para la realización de pruebas biológicas, incluyendo el análisis de ADN, y defendió que “nada ha tenido que ver” con los hechos que motivan la investigación.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la causa judicial, inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, pasó al número 3, que mantiene abierto el caso a la espera del informe forense completo. El abogado García Amate expresó que hasta el momento sólo ha tenido acceso a un avance de la autopsia, del que destaca la mención a una “sustancia blanquecina” cuya naturaleza aún no se ha determinado. El letrado precisó que aguarda a conocer la totalidad del dictamen forense para fundamentar la defensa.

Sobre los días previos al fallecimiento, Europa Press consignó que el acusado hizo llegar a su abogado la versión de que tanto él como la madre trataron de administrar medicación por iniciativa propia al niño debido a los síntomas que presentaba, aunque no recurrieron a un centro sanitario precisamente por miedo a violar la medida judicial de alejamiento entre ambos adultos. García Amate reiteró que, conforme a lo expuesto por su cliente, la muerte del menor ocurrió en presencia de la pareja.

Tras el fallecimiento, el abogado explicó —según recogió Europa Press— que los dos adultos trasladaron el cuerpo del niño a una playa de Garrucha con el objetivo de realizar lo que el acusado definió como una despedida. La investigación judicial recogida por Europa Press detalla que el cadáver fue hallado posteriormente en un antiguo búnker situado en esa misma franja costera.

El letrado fue consultado acerca de la llamada al 112 realizada por su cliente a las 20:15 horas, en la que relató que no encontraba a la madre ni al menor desde el mediodía. Según su testimonio, desconocía la existencia de ese aviso, aunque sí confirmó que el acusado se personó ante la Policía Local para reportar la desaparición, tal como destacó Europa Press.

Además, respecto a las imágenes que circularon donde el niño aparece “encogiéndose” físicamente al acercarse el investigado, García Amate comunicó a Europa Press que, según su cliente, esa reacción correspondía a un intento de corrección o disciplina hacia el menor, y no constituía un signo de maltrato.

El auto de prisión provisional, difundido por Europa Press, indica que los hechos investigados se produjeron el 3 de diciembre, fecha en la que, según la instrucción judicial, el investigado habría perpetrado violencia física y sexual contra el menor mientras se encontraba solo con él. El documento describe lesiones consistentes en hemorragia intestinal y desgarro hepático, lesiones cuya gravedad habría provocado la muerte en un horario estimado en torno a las 15:30 horas.

La resolución judicial también recoge la hipótesis de maltrato habitual por parte del investigado hacia el niño, con conocimiento de la madre, contradiciendo las limitaciones de contacto impuestas por la orden de alejamiento. Tras el deceso, ambos adultos habrían trasladado el cuerpo hasta la playa, acción corroborada por los indicios aportados a la causa, según publicó Europa Press.

La instrucción mantiene tanto a la madre como a su pareja en régimen de prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza. La gravedad de los hechos imputados y el riesgo de fuga son los motivos principales citados por la autoridad judicial para estas medidas, de acuerdo con la información reunida por Europa Press. Mientras el tribunal espera los resultados completos del informe forense, la investigación sigue abierta y se mantiene a la expectativa de nuevas actuaciones judiciales y periciales que permitan esclarecer las circunstancias del suceso.