Alegría (PSOE) sobre el registro de Forestalia por la UCO: "Es el momento de que la justicia actúe"

La reciente intervención en la compañía energética ha aumentado la exigencia de explicaciones y el debate político en Aragón, mientras la portavoz socialista exige respeto a la justicia, transparencia total y garantías institucionales para restablecer la confianza pública en las instituciones

La operación policial desarrollada recientemente en la sede de Forestalia en Zaragoza concluyó con la detención de Leire Díez, exmilitante socialista, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en un procedimiento directo por la Audiencia Nacional. Según Europa Press, la investigación involucra la gestión de fondos públicos y el nivel de transparencia ejercido en el ámbito autonómico, lo que ha impulsado la exigencia social y política de explicaciones claras tanto al ejecutivo regional como al conjunto de instituciones vinculadas.

La intervención a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el posterior registro en la compañía energética han intensificado el debate sobre la transparencia institucional, mientras las fuerzas políticas regionales solicitaron mayor claridad en torno al desarrollo y consecuencias de la operación judicial. De acuerdo con Europa Press, Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo y secretaria general del PSOE en Aragón, subrayó su llamado al respeto absoluto del desarrollo judicial, insistiendo en la importancia de conceder autonomía a la Audiencia Nacional para la determinación de responsabilidades. Alegría declaró que su conocimiento sobre la operación policial se basó exclusivamente en lo reflejado por los medios de comunicación, pidiendo a los diferentes actores políticos y administrativos que respalden la separación de poderes.

Durante su visita a Esplús, Huesca, Alegría defendió la necesidad de que todos los involucrados actúen con máxima transparencia, una petición que recobra relevancia al encontrarse Forestalia en una posición estratégica para la economía regional. Europa Press reportó que Alegría insistió en no interferir ni comentar detalles específicos de la investigación, considerando imprescindible reforzar la confianza ciudadana en los mecanismos judiciales y subrayó la relevancia del equilibrio institucional en Aragón en un contexto de exigencia creciente por parte de la sociedad respecto a la rendición de cuentas.

El operativo en Forestalia forma parte de un proceso judicial más amplio, según consignó Europa Press, y ha generado repercusiones notables entre los partidos políticos aragoneses, reavivando la discusión pública sobre la confianza en las instituciones autonómicas. El debate político se ha visto condicionado por las incertidumbres en torno a la aprobación presupuestaria del gobierno presidido por Jorge Azcón. Alegría, tal como recopiló Europa Press, reafirmó la disposición del PSOE a colaborar durante el trámite presupuestario pero observó una falta de apertura al diálogo por parte del presidente regional. Según lo manifestado por la portavoz socialista, la negativa de Azcón fue interpretada como una falta de voluntad política para alcanzar acuerdos, ilustrado por su declaración: “ha mordido esa mano”.

En relación a la posibilidad de un adelanto electoral en la región, Europa Press informó que Alegría expresó su voluntad de presentarse como candidata del PSOE si el escenario conduce a comicios anticipados, respetando los procedimientos internos de primarias establecidos por la organización. La propia Alegría remarcó que, en su opinión, un eventual adelanto no estaría motivado por el interés general, sino por una decisión personal del actual presidente, lo que provocaría riesgos en la tramitación y aprobación de unas cuentas públicas consideradas fundamentales para responder a las necesidades de Aragón.

La portavoz socialista afirmó que el partido mantiene una postura colaborativa en el Parlamento autonómico, argumentando que el PSOE ha respaldado propuestas de otros grupos y presentado posturas constructivas ante las iniciativas de la oposición, según recogió Europa Press. A su vez, Alegría acusó a la coalición PP-Vox de fomentar políticas orientadas hacia la privatización en los servicios públicos, señalando que este enfoque ha favorecido el aumento de la tensión política en el marco de los debates presupuestarios. Evitando entrar en detalles concretos sobre casos individuales, la portavoz socialista destacó el impacto que estas medidas han ocasionado en el escenario parlamentario actual, conforme a lo publicado por Europa Press.

En el plano interno y organizativo del PSOE, Alegría abordó las medidas implementadas frente a denuncias de acoso y violencia de género. Detalló, según expuso Europa Press, la implantación desde el verano pasado de nuevos protocolos y la creación de una comisión orgánica para el seguimiento y asesoramiento de las víctimas. Alegría reiteró que la política del partido es de tolerancia cero ante cualquier comportamiento de carácter machista, recalcando —en respuesta a los comentarios de Ángeles Férriz, portavoz andaluza— la urgencia de ofrecer protección integral y soporte institucional a quienes denuncien estas situaciones. Las acciones adoptadas incluyen la existencia de canales específicos para denunciar y una comisión que supervisa e interviene en los eventuales casos, con el objetivo de garantizar la atención, acompañamiento y asesoramiento jurídico necesario para las personas afectadas.

El panorama político en Aragón permanece marcado por la presión generada tras la intervención en Forestalia, los desafíos presupuestarios del ejecutivo regional y el escrutinio público sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones. Según enfatizó Europa Press, estos factores mantienen la atención centrada en la evolución del proceso judicial y la gestión política, mientras los diferentes partidos confrontan sus posiciones respecto a la dirección futura del gobierno autonómico y los mecanismos de control institucional.

