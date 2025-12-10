Espana agencias

Sánchez pide junto a Abbas "una paz de verdad" en Palestina y que los culpables del "genocidio" rindan cuentas

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "una paz de verdad" en Palestina que a su juicio debe estar "cimentada en la justicia" ante los ataques que siguen produciéndose a pesar del alto el fuego y ha señalado que los culpables del "genocidio" deben rendir cuentas.

En una declaración sin preguntas junto al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, de visita oficial en España, Sánchez ha señalado que deberán responder ante la Justicia "tarde o temprano" para que las víctimas encuentren "reparación y cierto descanso".

"Y para que una tragedia de esta magnitud no se repita nunca más, porque solo así podremos levantar una paz justa y duradera", ha manifestado desde Moncloa en la segunda visita de Abbas desde que España reconociese oficialmente a Palestina como estado en mayo de 2024.

El jefe del Ejecutivo --que ha acompañado de la mano a su homólogo hasta el atril por sus dificultades de movilidad-- ha vuelto a saludar el acuerdo de paz que ha llevado al actual alto el fuego como el "primer paso" hacia la solución de dos estados, la única posible según ha enfatizado, con la que España está "firmemente comprometida".

DENUNCIA QUE SIGUE HABIENDO ATAQUES

No obstante, ha lamentado que a pesar del alto el fuego los palestinos en Gaza "todavía sufren ataques, violencia y restricciones" que a su juicio vulneran sus derechos básicos a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud y a la libertad de movimientos.

"Este 2025, que está a punto de concluir, ha sido un año terrible para el pueblo palestino. Para cientos de miles de mujeres y de hombres de Palestina, también para niños y niñas, este será siempre el peor año de sus vidas", ha señalado por la pérdida de familiares y la devastación de la Franja.

En todo caso, ha reiterado su apoyo y ha pedido "que no caiga en el olvido" la situación "dramática" en que se encuentran todavía hoy los habitantes de esta región. "Hubo un acuerdo de alto el fuego pero debe ser real, no puede ser de cartón piedra", ha subrayado, reclamando que cesen los ataques y que no haya más víctimas.

También ha reiterado su respaldo a la Autoridad Palestina, presidida por el propio Abbas, que debe jugar "un papel central" en el diseño de la gobernanza en Palestina. Finalmente ha puesto el acento en la seguridad, apuntando que aunarán esfuerzos con otros socios europeos, árabes "y de otras latitudes" para sentar las bases que permitan poner fin a la violencia "de una vez por todas".

ABBAS PIDE QUE SE IMPLEMENTE EL PLAN DE TRUMP

A continuación el presidente Abbas --que por la mañana se reunió con el Rey Felipe VI-- ha celebrado los compromisos de Sánchez y le ha vuelto a dar las gracias por el apoyo y por el reconocimiento "histórico" del Estado palestino.

Durante su encuentro con Sánchez han hablado sobre la importancia de la ejecución completa del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, así como la resolución de la ONU para que se ponga fin a la guerra y garantizar el acceeso de ayuda humanitaria, según ha trasladado.

"También para que se retiren las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y para que el día siguiente Gaza sea palestino y que haya una reconstrucción", ha apuntado. Asimismo, ha pedido que se ponga fin a los actos violentos en Cisjordania, incluida "la proliferación de asentamientos israelíes", así como a la "violencia de los colonos".

Abbas ha reiterado su agradecimiento a España por la ayuda humanitaria recibida y ha asegurado que se aferra a la solución de dos estados "en base a la legalidad internacional" y a las fronteras de 1967.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

A juicio por violar a su hija menor durante más de una década en Mallorca

Los documentos del proceso describen años de abusos y agresiones, episodios de aislamiento y control familiar, intentos de suicidio y autolesiones, así como secuelas psiquiátricas irreversibles, según fuentes judiciales y médicas que sostienen la acusación del Ministerio Público

A juicio por violar a

Juzgan a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad y embarazada, con quien mantenía una relación

Expertos médicos, psicólogos y testigos analizan el entorno de dependencia y vulnerabilidad de la presunta víctima, mientras la fiscalía argumenta que embarazo y discapacidad intensificaron la indefensión, pidiendo máxima protección judicial y una condena ejemplar

Infobae

El Gobierno condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén

El Ministerio de Exteriores advirtió que la presencia de fuerzas armadas dentro de centros humanitarios implica peligro para personal y beneficiarios, y reclamó que se respete el derecho internacional para evitar la interrupción de ayuda vital en Jerusalén Este

Infobae

Unidas advierte del "bloqueo político" al que condena a Extremadura el "pulso" entre Feijóo y Abascal

El enfrentamiento entre los líderes nacionales del Partido Popular y Vox repercute en la región, agravando la crisis de empleo, vivienda y desarraigo juvenil, mientras organizaciones sociales reclaman acciones urgentes ante la persistente parálisis institucional y el éxodo joven

Unidas advierte del "bloqueo político"

El Congreso suspende de derechos a Ábalos tras confirmarse su procesamiento y no podrá votar desde la cárcel

El Congreso suspende de derechos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia autoriza a una

La Justicia autoriza a una madre a renovar el pasaporte de su hija ante la negativa del padre, que sospechaba de “un posible traslado” a Reino Unido

El Congreso suspende a José Luis Ábalos como diputado mientras permanezca en prisión

José Tomé anuncia su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso sexual

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida en una operación por contratos públicos bajo sospecha

Suspendida la comparecencia en el Senado de ‘la Paqui’, mujer de Santos Cerdán, por una baja médica

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 diciembre

Bajar impuestos, fomentar la inversión y ayudas para autónomos: las propuestas económicas del PP ante las elecciones de Extremadura

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si revisas esto antes de firmar un contrato te ahorrarás muchos dolores de cabeza”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad sin el décimo? Lo que dice la Justicia y en qué casos es posible

DEPORTES

Real Madrid - Manchester City,

Real Madrid - Manchester City, en directo: Última hora de la Champions League, en vivo

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions