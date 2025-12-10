Espana agencias

Moreno expresa respeto a la sentencia del TS sobre García Ortiz y lamenta que el Gobierno la "critique"

Juanma Moreno advierte en Bruselas que las críticas del Ejecutivo a la decisión sobre García Ortiz minan la confianza en la justicia, lo que podría erosionar la estabilidad democrática y comprometer la independencia institucional en el sistema español

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, alertó ante autoridades europeas en Bruselas sobre el riesgo de que las manifestaciones públicas de representantes del Gobierno central sobre las decisiones judiciales, en especial las críticas a la reciente sentencia del Tribunal Supremo respecto a Álvaro García Ortiz, contribuyan a debilitar la confianza social en la justicia. Según informó el medio, Moreno relacionó este tipo de reproches institucionales con un potencial impacto negativo en la estabilidad democrática y el correcto funcionamiento del modelo de Estado.

La exposición de Moreno en Bruselas situó el debate sobre la credibilidad del sistema judicial en el centro de la agenda institucional. De acuerdo con lo publicado, el líder andaluz identificó las protestas públicas de figuras del Ejecutivo, como la vicepresidenta Yolanda Díaz y otros altos cargos, como ejemplos ilustrativos de cómo las reacciones políticas pueden afectar la percepción ciudadana acerca de la separación efectiva de poderes. Consideró que la actitud crítica del Gobierno central ante la resolución judicial vulnera la relación establecida entre los poderes del Estado, un marco basado en el respeto y la autonomía recíproca.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, Moreno afirmó que todo representante público tiene la obligación de preservar la autonomía y la competencia de los órganos estatales. Destacó la exigencia de extremar la prudencia política para evitar que se propague un ambiente de desconfianza capaz de amenazar el desarrollo normal de la democracia. El presidente andaluz insistió en que las tensiones institucionales frutos de enfrentamientos públicos ante sentencias judiciales podrían conllevar consecuencias de carácter estructural en la arquitectura del Estado.

El medio detalló que Moreno expresó su respeto por el fallo judicial del Tribunal Supremo relacionado con Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, y reiteró el compromiso del Partido Popular con las resoluciones de este órgano. Subrayó la profesionalidad y experiencia de los miembros del alto tribunal y remarcó que la crítica pública de estas decisiones por parte de representantes del Ejecutivo central no solo perjudica la imagen de imparcialidad del poder judicial, sino que también pone en cuestión la legitimidad de las instituciones.

De acuerdo con las afirmaciones recogidas por el medio, el presidente de la Junta advirtió sobre el peligro de fomentar sospechas sobre la imparcialidad del poder judicial desde instancias gubernamentales. Consideró que esto podría comprometer la legitimidad institucional y dificultar el funcionamiento del sistema democrático. Recordó que el respeto a la división de competencias constituye un principio invariable de la gestión pública y que ninguna discusión política debería desplazar los fundamentos de la democracia.

Moreno planteó que la separación de poderes debe estar en el centro del debate sobre la calidad institucional en España. Exigió a los responsables gubernamentales que eviten sembrar disputas y prioricen el fortalecimiento de la estabilidad institucional frente a escenarios de alta sensibilidad política y judicial. Solicitó responsabilidades al Gobierno central, destacando la necesidad de acatar tanto la independencia judicial como los marcos legales que rigen la actuación de cada órgano estatal.

El medio afirmó que Moreno insistió en que corresponde a los actores políticos apoyar la generación de confianza ciudadana en las instituciones. Resaltó que difundir dudas respecto a la labor del Tribunal Supremo mediante declaraciones públicas socava la estabilidad institucional y, por extensión, la democrática. En este sentido, recordó que, en escenarios políticos complejos, la prioridad debe centrarse en proporcionar garantías al correcto ejercicio de las funciones estatales y preservar los equilibrios entre los distintos poderes.

Temas Relacionados

Separación de poderesTribunal SupremoJuanma MorenoJunta de AndalucíaGobierno centralYolanda DíazBruselasEspañaDemocraciaÁlvaro García OrtizEUROPAPRESS

Últimas Noticias

UPF ve un "giro constitucionalmente letal" en la sentencia a García Ortiz: "Ya no se condena porque algo esté probado"

La principal asociación progresista de fiscales cuestiona que la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz vulnera la presunción de inocencia, al basarse en hipótesis, no certezas, y alerta sobre el deterioro de garantías fundamentales en procesos penales

UPF ve un "giro constitucionalmente

La AN permitirá "muy condicionadamente" que testifiquen Villarejo y otros cuatro policías en el juicio a los Pujol

El tribunal responsable del proceso contra los Pujol ha fijado condiciones estrictas para la intervención de cinco agentes vinculados con la Operación Cataluña, entre ellos Villarejo, cuya declaración podría incorporarse como prueba documental por sugerencia judicial

La AN permitirá "muy condicionadamente"

La fiscal andaluza valora la llegada de Peramato y pide respeto a los fallos judiciales

Infobae

El PSOE expedienta de oficio al senador Javier Izquierdo sin que haya denuncias contra él

Infobae

Grant Thornton incorpora al despacho de abogados Font Digital Law

Grant Thornton incorpora al despacho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE expedienta a Izquierdo

El PSOE expedienta a Izquierdo por las informaciones de acoso sexual y cierra la puerta a Salazar: el partido defiende su actuación con “contundencia”

Pedro Sánchez, Persona del Año para la revista ‘L’Espresso’ por ser “un líder capaz y referente de otra política”

Nuevos requerimientos de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama Leire Díez

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”