Moreno expresa respeto a la sentencia del TS sobre García Ortiz y lamenta que el Gobierno la "critique"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, alertó ante autoridades europeas en Bruselas sobre el riesgo de que las manifestaciones públicas de representantes del Gobierno central sobre las decisiones judiciales, en especial las críticas a la reciente sentencia del Tribunal Supremo respecto a Álvaro García Ortiz, contribuyan a debilitar la confianza social en la justicia. Según informó el medio, Moreno relacionó este tipo de reproches institucionales con un potencial impacto negativo en la estabilidad democrática y el correcto funcionamiento del modelo de Estado.

La exposición de Moreno en Bruselas situó el debate sobre la credibilidad del sistema judicial en el centro de la agenda institucional. De acuerdo con lo publicado, el líder andaluz identificó las protestas públicas de figuras del Ejecutivo, como la vicepresidenta Yolanda Díaz y otros altos cargos, como ejemplos ilustrativos de cómo las reacciones políticas pueden afectar la percepción ciudadana acerca de la separación efectiva de poderes. Consideró que la actitud crítica del Gobierno central ante la resolución judicial vulnera la relación establecida entre los poderes del Estado, un marco basado en el respeto y la autonomía recíproca.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, Moreno afirmó que todo representante público tiene la obligación de preservar la autonomía y la competencia de los órganos estatales. Destacó la exigencia de extremar la prudencia política para evitar que se propague un ambiente de desconfianza capaz de amenazar el desarrollo normal de la democracia. El presidente andaluz insistió en que las tensiones institucionales frutos de enfrentamientos públicos ante sentencias judiciales podrían conllevar consecuencias de carácter estructural en la arquitectura del Estado.

El medio detalló que Moreno expresó su respeto por el fallo judicial del Tribunal Supremo relacionado con Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, y reiteró el compromiso del Partido Popular con las resoluciones de este órgano. Subrayó la profesionalidad y experiencia de los miembros del alto tribunal y remarcó que la crítica pública de estas decisiones por parte de representantes del Ejecutivo central no solo perjudica la imagen de imparcialidad del poder judicial, sino que también pone en cuestión la legitimidad de las instituciones.

De acuerdo con las afirmaciones recogidas por el medio, el presidente de la Junta advirtió sobre el peligro de fomentar sospechas sobre la imparcialidad del poder judicial desde instancias gubernamentales. Consideró que esto podría comprometer la legitimidad institucional y dificultar el funcionamiento del sistema democrático. Recordó que el respeto a la división de competencias constituye un principio invariable de la gestión pública y que ninguna discusión política debería desplazar los fundamentos de la democracia.

Moreno planteó que la separación de poderes debe estar en el centro del debate sobre la calidad institucional en España. Exigió a los responsables gubernamentales que eviten sembrar disputas y prioricen el fortalecimiento de la estabilidad institucional frente a escenarios de alta sensibilidad política y judicial. Solicitó responsabilidades al Gobierno central, destacando la necesidad de acatar tanto la independencia judicial como los marcos legales que rigen la actuación de cada órgano estatal.

El medio afirmó que Moreno insistió en que corresponde a los actores políticos apoyar la generación de confianza ciudadana en las instituciones. Resaltó que difundir dudas respecto a la labor del Tribunal Supremo mediante declaraciones públicas socava la estabilidad institucional y, por extensión, la democrática. En este sentido, recordó que, en escenarios políticos complejos, la prioridad debe centrarse en proporcionar garantías al correcto ejercicio de las funciones estatales y preservar los equilibrios entre los distintos poderes.