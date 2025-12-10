La Guardia Civil detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas

El análisis de documentos y testimonios incorporados durante las últimas diligencias ha impulsado la investigación judicial en Madrid sobre presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según publicó Europa Press. La causa, que permanece bajo secreto sumarial, se encuentra en una fase donde se examina la posible implicación de más personas y organismos en un entramado de favores e intercambios de información relacionados con procesos de contratación pública.

Según informó Europa Press, el 11 de noviembre se llevó a cabo el interrogatorio de Leire Díez, exmilitante del PSOE, bajo la dirección del juez Arturo Zamarriego. Esta comparecencia se centró en esclarecer si Díez, u otros posibles implicados, se beneficiaron ilícitamente a través de la gestión de contratos públicos dentro de SEPI. La labor judicial investiga si existieron conductas como el tráfico de influencias y la filtración de datos confidenciales, que podrían haber ofrecido ventajas a determinados individuos o empresas en procedimientos de adjudicación.

De acuerdo con el citado medio, Díez fue detenida por la Guardia Civil bajo sospechas de cohecho y tráfico de influencias. Las fuentes judiciales, citadas por Europa Press, destacaron que los testimonios y documentos recopilados hasta el momento han resultado determinantes para la instrucción del caso. El Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid examina en detalle si Díez aprovechó su posición profesional y su red de contactos para facilitar la adjudicación de contratos a determinadas empresas o permitir el acceso de terceros a información estratégica reservada.

La investigación, según Europa Press, rastrea posibles mecanismos de intercambio de favores y ventajas dirigidas tanto a funcionarios encargados de la contratación como a personas externas. Una de las principales líneas apunta a la supuesta filtración de información referente a operaciones conjuntas entre la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Estas acciones podrían haber estado orientadas a influir tanto en la selección de adjudicatarios de contratos estatales como en beneficiar a terceros vinculados a investigaciones oficiales. Las actuaciones judiciales buscan delimitar el alcance y la naturaleza de estas filtraciones y su repercusión en los procesos internos de SEPI.

El medio Europa Press detalló que los agentes asignados han recopilado pruebas que sugieren la existencia de una red más amplia o ramificaciones que podrían involucrar a otros organismos oficiales, además de la empresa pública. Tanto la Guardia Civil como el órgano judicial mantienen las pesquisas en marcha y la causa en máxima reserva, con el objetivo de preservar la eficacia de las intervenciones y evitar la destrucción o manipulación de pruebas.

Las fuentes consultadas por Europa Press señalaron que el próximo periodo procesal incluirá la citación de nuevos testimonios y el análisis exhaustivo de los elementos probatorios reunidos. Esta fase busca ampliar el conocimiento sobre el número de actores implicados, los métodos empleados para facilitar las adjudicaciones y las posibles repercusiones en los procedimientos de contratación, la transparencia y el uso de fondos públicos dentro de SEPI y su entorno.

La investigación, según confirmó Europa Press, sigue sin descartar la conexión de otros entes oficiales y examina la posible extensión de las prácticas irregulares. La SEPI, entidad encargada del control y administración de las participaciones estatales en sectores críticos de la economía española, ocupa el centro de esta investigación judicial, que interpela tanto a responsabilidades individuales como a la integridad institucional de sus procedimientos de contratación.

El proceso judicial en curso no descarta que la trama investigada llegue a involucrar a un grupo más amplio de personas o entidades, afirmó Europa Press. A medida que se obtienen nuevos testimonios y pruebas documentales, las diligencias se orientan a dilucidar la magnitud del presunto entramado, las vías de acceso a datos reservados y las posibles conexiones con otros casos de corrupción bajo pesquisa en los tribunales de Madrid.