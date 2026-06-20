Christie, sobre el equipo escocés: "Nunca he formado parte de un espíritu de grupo así"

Foxborough (EE. UU.), 19 jun (EFE).- El centrocampista de la selección escocesa Ryan Christie aseguró este viernes que, pese a la "frustración" por la derrota ante Marruecos por 1-0, "nunca" ha formado parte de un grupo tan unido en espíritu como este equipo escocés, algo que asegura que le da "esperanza".
"Tenemos calidad en la plantilla, y la mostramos ante un equipo que compitió de tú a tú ante Brasil. Nunca he formado parte de un espíritu de equipo así", expresó en zona mixta Christie después de la derrota ante Marruecos en la segunda jornada del grupo C.
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"Pudieron marcarnos tres, cuatro o cinco, pero logramos que eso no pasara. Obviamente, justo después del partido el primer sentimiento es de frustración", aseveró el centrocampista del Bournemouth inglés.
De ganar ante Marruecos, Escocia se hubiera clasificado matemáticamente a segunda ronda de un Mundial por primera vez en su historia. Ahora su clasificación pasa por puntuar ante Brasil o depender de otros resultados en el resto de grupos.
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Tanto Marruecos como Escocia cerrarán su participación en el grupo C el 24 de junio en horario unificado. El combinado norafricano jugará contra Haití en Atlanta y la selección escocesa lo hará ante Brasil en Miami. EFE
(foto) (video)
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