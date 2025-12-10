El presidente de la Diputación de Lugo tacha de "falsas" las denuncias, que desconocía, y anuncia medidas legales

El secretario xeral del PSOE provincial de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales ante las acusaciones que le atribuyen supuestos casos de acoso a mujeres.

"No hay pruebas ni las puede haber", ha sostenido en declaraciones a los medios este miércoles en Monforte, donde ha asegurado que es "falso y mentira" los hechos que se le atribuyen.

Según ha dicho, se trata de unas "acusaciones muy graves", "sin pruebas" y ante las que espera tener la "posibilidad de defenderse como cualquier ciudadano".

"Dado que no hay ninguna prueba ni la puede haber, evidentemente tomaremos las acciones legales que procedan y que me aconsejen los abogados", ha trasladado.

Tomé ha afirmado que "en algunos días se sabrá la verdad" y que él seguirá trabajando por Monforte y por la provincia de Lugo.

Además, preguntado al respecto, ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación sobre estas denuncias, ni por el partido ni por el juzgado. "No sé de qué se me acusa", ha insistido para asegurar que se trata de acusaciones "gravísimas" ante las que debe tomar "medidas" para "restituir" su "honor". "Porque esto hace muchísimo daño, un daño muy difícil de restituir porque, por mucho que sea mentira, algo queda", ha lamentado.

