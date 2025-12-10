Espana agencias

Díaz llevará a la Fiscalía al Gobierno valenciano por quitar una sanción por la muerte de un trabajador en la dana

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que acudirá a la Fiscalía contra la Generalitat valenciana, a la que acusa de anular actas de sanción levantadas por la Inspección de Trabajo durante la dana y entre las que figura una relativa a la muerte de un trabajador durante el temporal.

Así lo ha trasladado en el Pleno del Congreso en el marco de una interpelación que le ha dirigido el PP, al caso del fallecimiento de un trabajador de una Unión Temporal de Empresas (UTE) de mantenimiento de carreteras y cuya familia denuncia que se le hizo trabajar en plena alerta roja y fuera de su jornada laboral.

Díaz ha descrito el caso de este empleado de la UTE que, según explicó su madre al diario 'Las Provincias', perdió la vida el día de la trágica dana del 29 de octubre de 2024 cuando regresaba en furgoneta hacía su domicilio en la Canyada y la barrancada le arrastró a la altura de Chiva.

Según su testimonio, que Díaz ha leído desde la tribuna, la víctima, oficial de primera en conservación de carreteras, debía de haber terminado su jornada laboral en las oficinas del Rebollar, pero pese a la alerta meteorológica lo mandaron a una emergencia en Siete Aguas. La familia, según recoge el mismo medio, ha interpuesto una querella por el fallecimiento.

"La empresa concesionaria le obligó a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario, a pesar de que esta ministra había dictado una norma poniendo en riesgo su vida. Murió volviendo a su casa porque alguien decidió que la productividad estaba por encima de su integridad, de su vida", ha exclamado la también ministra de Trabajo.

Luego, ha recriminado al PP que el Gobierno autonómico que dirigió Carlos Mazón y el PP de valencia anuló multas a empresas pese s que la Inspección de Trabajo levantó actas. "Ya les anuncio que vamos a ir a la Fiscalía, por mucho que hayan revocado esa acta de Inspección", ha zanjado Díaz.

