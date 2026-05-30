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Morant dice que los presupuestos de la C.Valenciana para 2026 son el "contrato" de Llorca con Vox para seguir

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La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este sábado que los presupuestos de la Generalitat para 2026 son "el contrato" del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, con Vox "para seguir como 'president' de la Generalitat".

Así lo ha señalado en declaraciones previas al acto 'Ací Estem Pel Municipalisme', en Dénia (Alicante). Durante el encuentro se ha constituido el Consell de Alcaldías y se ha nombrado presidenta a la alcadesa de Petrer, Irene Navarro. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, esntregó este viernes el proyecto de presupuestos en Les Corts a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, en un acto al que no asistió ningún representante del PSPV y, por parte de Compromís, solo estuvo presente Mª Josep Amigó, como integrante de la Mesa.

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Morant ha recordado que se han cumplido "tres años de legislatura del PP y Vox" en el que ha habido "cinco gobiernos distintos, dos presidentes de la Generalitat y tres presupuestos racistas, xenófobos y de retroceso que no representan a la sociedad valenciana".

Así, ha señalado que estas cuentas son "el contrato que cerraron" el líder de Vox, Santiago Abascal y su homólogo en el PP, Alberto Núñez Feijóo, "para no convocar elecciones en la Comunitat Valenciana en un momento de crisis política y de crisis institucional sin precedentes".

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Según Morant, la Comunitat Valenciana "será la primera donde se va a aplicar la prioridad nacional que está imponiendo Vox". La secretaria general de los socialistas valencianos ha hecho hincapié en que la llegada a la Presidencia de Pérez Llorca "ha supuesto nuevas crisis": "Nos hemos encontrado con una crisis de la vivienda, un escándalo político con el reparto de la vivienda pública a amigos y familiares del PP, una privatización de la sanidad y también la crisis sin precedentes que se ha generado en la comunidad educativa".

Sobre esto, Diana Morant ha apuntado que ya es "la tercera semana de huelga indefinida por parte de la comunidad educativa y el señor Pérez Llorca no está ni se le espera". "Nos estábamos preguntando dónde estaba Pérez Llorca, y estaba sentado con Vox porque es lo único que le interesa", ha lamentado la secretaria general de los socialistas valencianos, que también ha asegurado que, "mientras Los socialistas nos sentamos con la Comunitat Valenciana, con la sociedad, Pérez Llorca solo se sienta con Vox".

Además, Diana Morant ha querido lanzar un "mensaje muy claro": "Hemos sufrido tres años insoportables pero solo queda un año para que podamos recuperar una Generalitat que sí que sea digna y que atienda lo importante. Lo importante es la vivienda, la educación de nuestros hijos, la sanidad que sentimos que está colapsada".

'ACÍ ESTEM PEL MUNICIPALISME'

La secretaria general del PSPV-PSOE ha destacado que, junto con alcaldes y alcaldesas, el Partido Socialista "va a seguir trabajando por la ciudadanía". "Igual que con los alcaldes y las alcaldesas hemos construido colegios con el Plan Edificant, vamos a también a construir vivienda", ha anunciado.

En ese sentido, Diana Morant ha explicado que el objetivo será construir "40.000 viviendas de alquiler asequible y protección oficial durante la próxima legislatura" y ha señalado que esto será posible hacerlo gracias "al nuevo sistema de financiación que aporta cerca de 3.700 millones a la Comunitat Valenciana y que permitiría destinar mil millones anuales a la construcción de vivienda protegida".

"Los alcaldes y alcaldesas --ha abundado-- junto con la Generalitat somos competentes y nos incumbe el principal problema de la ciudadanía y, por tanto, vamos a dar el paso de trabajar una política de vivienda ambiciosa para solucionar el principal problema de la ciudadanía, esa es nuestra prioridad".

Sobre educación, Diana Morant también ha destacado que otra de las prioridades de los socialistas será "seguir construyendo y mejorando los colegios".

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