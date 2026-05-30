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El Burgos se aferra al sueño real de la promoción ante el Andorra

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Burgos/Andorra la Vella, 30 may (EFE).- El Burgos recibe al Andorra, que no se juega nada, en la última jornada de LaLiga Hypermotion, en la que mantiene vivo el sueño de la promoción de ascenso, algo para lo que tendría que ganar y esperar un tropiezo de alguno de los cuatro equipos que están por encima en la clasificación.

El conjunto burgalés llega en un gran momento de forma tras encadenar varias jornadas sin perder y después de una valiosa victoria sobre la Cultural Leonesa por 0-2 que les permite afrontar esta cita con opciones reales.

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El Burgos, dirigido por Luis Miguel Ramis, ocupa la séptima posición con 69 puntos y no depende de sí mismo. Para acceder a la promoción necesita sumar los tres puntos ante el Andorra y esperar el tropiezo de al menos uno de los equipos que le aventajan en la clasificación: Castellón, Málaga, Las Palmas o Almería.

El equipo castellano confía en el apoyo de una afición que llenará el estadio de El Plantío para empujar a los suyos en un partido que puede convertirse en una de las citas más importantes de la historia reciente del club.

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La única baja segura es la de Kevin Appin por acumulación de tarjetas y es duda Mario González, recuperándose de su lesión.

Enfrente estará el Andorra, que, situado en la zona media de la tabla, no tiene objetivos clasificatorios en juego. Su única ambición es terminar la temporada con una victoria tras dos derrotas consecutivas para superar los 59 puntos que son la máxima puntuación hasta el momento en el fútbol profesional del club del Principado.

El conjunto andorrano, que cuenta con Carles Manso como cabeza visible de un equipo técnico de trabajo liderado por Gerard Piqué y Jaume Nogués, llega al encuentro con las bajas por lesión del centrocampista Théo Le Normand, el extremo Jastin García y el defensa central Edgar González y por compromisos con la selección del portero Áron Yaakobishvili, 'Yaako', que disputa dos amistosos con Hungría. Además, tampoco estará el sancionado Álex Petxarromán, 'Petxa'.

La buena noticia es la vuelta del defensa central Diego Alende y son duda por molestias el delantero Marc Cardona y el portero Nico Ratti.

· Alineaciones probables:

Burgos: Cantero; Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba; Curro, Fer Niño.

Andorra: Owono; Carrique, Diego Alende, Gael Alonso, Martí Vilà; Marc Domènech, Efe Akman, Dani Villahermosa; Josep Cerdà, Min-su y 'Lauti' De León.

Estadio: El Plantío.

Hora: 18:30. EFE

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vds/and/vfr/fsm/drl/fc

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