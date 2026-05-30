Morante, Ortega y Aguado, protagonistas de la corrida del Corpus de Sevilla

Sevilla, 30 may (EFE).- Los diestros José Antonio Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado serán los protagonistas el próximo jueves del cartel de la corrida del Corpus Christi en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla.

La empresa Lances de Futuro, que gestiona la plaza, ha preparado un programa de actividades que precederá y complementará la corrida, según el gerente de la entidad, José María Garzón, un festejo que agotó sus localidades hace dos meses y que incluye el retorno de Morante al coso sevillano después de su triunfal paso por la Feria de Abril, en la que resultó herido muy grave en su último compromiso.

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“Queremos que la festividad del Corpus Christi se viva este año más allá del propio festejo taurino, que sea una gran fiesta de la familia en torno a la tauromaquia” ha señalado Garzón.

Entre las iniciativas previstas destaca la exposición de los toros a lidiar en la Real Venta de Antequera, donde los aficionados podrán contemplar de cerca una corrida de García Jiménez y Olga Jiménez de manera gratuita en el histórico recinto de Bellavista del 1 al 3 de junio, en horario de 19:30 a 21:30 horas.

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Además, el 3 de junio se celebrará una ‘tauroquedada’ organizada por Taurocromos con la colaboración de Lances de Futuro, en la puerta 15 de la plaza de la Maestranza , que reunirá a aficionados en el entorno de la plaza y contará con distintas sorpresas.

La programación tendrá una especial incidencia los días 3 y 4 de junio cuando la empresa montará un altar dedicado a la festividad del Corpus en la fachada de su oficina, al igual que numerosos comercios y establecimientos del entorno que se suman a la iniciativa “para contribuir a la creación de un ambiente festivo y plenamente integrado en la identidad de la ciudad”, según Lances de Futuro.

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La Hermandad del Baratillo decorará la fachada de la capilla de la Piedad y mantendrá abiertas sus puertas durante buena parte de la jornada, “reforzando así los históricos vínculos entre la Sevilla cofrade y la Sevilla taurina”, ha indicado la empresa.

El 4 de junio, festividad del Corpus, la programación comenzará con actividades dirigidas a los más jóvenes, entre ellas una sesión de toreo de salón infantil al mediodía en la calle Adriano. Posteriormente tendrá lugar un pasacalle a cargo de la Agrupación Musical Pasión y Resurrección de Sevilla y una misa en la capilla del Baratillo y la jornada culminará con la corrida del Corpus en la Real Maestranza.

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“Con este conjunto de iniciativas, Lances de Futuro reafirma su compromiso con la promoción de la cultura taurina y con la recuperación de las tradiciones que forman parte de la identidad de Sevilla, apostando por un Corpus que vuelva a vivirse como una auténtica fiesta de ciudad en torno a la Real Maestranza", según la empresa. EFE

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