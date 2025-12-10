Avianca mantiene en vilo su regreso a Venezuela a la espera de que "bajen las tensiones"

A mediados de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una advertencia dirigida a las compañías aéreas internacionales, instando a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, debido a la percepción de un entorno “potencialmente peligroso”. Esta recomendación surgió en consonancia con el despliegue militar estadounidense en la región, una acción defendida por la Casa Blanca como parte de las operaciones contra el tráfico de drogas, aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha considerado esa presencia como una “amenaza” y un intento de forzar un cambio de régimen. En este escenario de tensiones, la aerolínea Avianca permanece expectante respecto a su eventual regreso a Venezuela, condicionado por la evolución de la situación en la zona, según informó EFECOM.

El consejero delegado del Grupo Abra, Adrián Neuhauser, manifestó que la compañía colombiana Avianca, integrada junto a la brasileña GOL en dicho grupo empresarial, aún no ha determinado una fecha para reanudar los vuelos entre Colombia y Venezuela. Durante una rueda de prensa celebrada en Bogotá para presentar el balance del grupo de cara al 2025 y sus planes inmediatos, Neuhauser afirmó que se mantiene en análisis la posibilidad de restablecer rutas suspendidas, aunque subrayó que la seguridad operativa prevalece en cualquier decisión tomada. “No es un tema del que nosotros tomemos posición geopolítica, pero nos preocupa la situación hoy día y no es especulación nuestra, cuando hay trinos (tuits) de autoridades diciendo que consideran que es peligroso volar es muy difícil manejar este tipo de situaciones”, explicó el directivo, según publicó EFECOM.

Avianca suspendió, el pasado 28 de noviembre, tanto la venta como la operación de vuelos desde y hacia Venezuela. Esta decisión siguió a la revocatoria, por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, de las concesiones de vuelo otorgadas a seis aerolíneas que previamente habían cancelado operaciones tras el incremento de la presencia militar estadounidense en el sur del mar Caribe. De acuerdo con la información referida por EFECOM, la medida de Avianca coincide con la de varias otras compañías internacionales que, en las semanas previas, habían decidido no operar rutas hacia el territorio venezolano.

La tensión generada por el despliegue de fuerzas estadounidenses, presentado oficialmente como un operativo antidrogas, ha provocado reacciones por parte del ejecutivo venezolano, que considera esas acciones como una injerencia extranjera. En ese marco, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el 29 de noviembre a través de la red Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería “cerrado en su totalidad”.

Según reportó EFECOM, Neuhauser insistió en la necesidad de mantener la vigilancia sobre los acontecimientos y destacó que la reanudación de vuelos solo será posible cuando existan condiciones favorables. “Uno no puede ignorar la información que tiene”, apuntó el directivo del Grupo Abra, quien reiteró que sólo contemplan el regreso a Venezuela si disminuyen las tensiones. Añadió además el interés de Avianca por restablecer la conectividad con el país, pero condicionada, en todo momento, a la mejora del entorno de seguridad.

La suspensión de operaciones no responde únicamente a las circunstancias geopolíticas, sino que también obedece a recomendaciones formales de autoridades aeronáuticas internacionales que han manifestado preocupación por los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano, según consignó EFECOM. Esto ha llevado a que, en el contexto actual, la incertidumbre predomine en la planificación de futuras rutas y en la recuperación del tráfico aéreo regular entre Venezuela y otros países de la región.

Los análisis continúan dentro de Avianca, evaluando diferentes escenarios y potenciales rutas que pudieran implementarse en caso de una reducción de los niveles de riesgo. Sin embargo, el grupo mantiene su postura prudente, sin anticipar fechas ni compromisos de reapertura, concluyó EFECOM señalando que la posibilidad de volver a operar dependerá de una estabilización sustantiva en el entorno de seguridad aérea en Venezuela.