Espana agencias

Albares sostiene que el Sáhara "no puede estar otro medio siglo igual" y asegura que España apoya "sin ambajes" a la ONU

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido este miércoles que el conflicto del Sáhara Occidental no puede seguir otro medio siglo más sin resolver y por ello ha esgrimido que España apoya "sin ambajes" a la ONU y también secunda la reciente resolución del Consejo de Seguridad dado que "reconfirma" la postura adoptada por el Gobierno.

"En el Sáhara, una cuestión pendiente que dura 50 años, no podemos permitir otro medio siglo igual", ha defendido el ministro durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados en la que uno de los puntos del día es precisamente esta cuestión y la postura del Ejecutivo en relación con la resolución 2797 adoptada el pasado 31 de octubre.

"Apoyamos firmemente y sin ambajes a las Naciones Unidas", ha señalado el ministro, que ha expresado el "pleno apoyo" a la citada resolución, que salió adelante por once votos a favor, tres abstenciones --China, Rusia y Pakistán-- y ningún voto en contra, aunque Argelia, miembro no permanente no participó en la votación.

En este punto, el ministro ha citado parte del texto de la resolución, que reafirma "el pleno apoyo" al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a su enviado personal, Staffan de Mistura, con vistas a que puedan facilitar "celebrar negociaciones, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas".

Esta resolución "reconfirma completamente la posición española conforme al Derecho Internacional y Naciones Unidas", ha subrayado Albares, que ha aprovechado su primera intervención para poner en valor el buen estado de la relación con Marruecos, sobre todo en el plano económico y también en la lucha contra la inmigración.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará el techo de gasto para que Azcón elija entre el "diálogo o la ultraderecha"

El PSOE condiciona su respaldo al límite presupuestario en Aragón a la transparencia y a la ruptura de alianzas con Vox, exigiendo datos completos y consensos que prioricen demandas ciudadanas, mejoras sociales y servicios públicos esenciales

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará

El PSOE propone un plan de bonos y otro de rehabilitación del patrimonio rural para dinamizar el turismo

El partido presenta dos estrategias centradas en incentivos económicos y restauración de sitios históricos, impulsando la economía local y la proyección exterior de Extremadura, tras cuestionar la gestión autonómica ante incendios y la promoción turística de la región

El PSOE propone un plan

Alegría asegura que el informe sobre Salazar "llegará hasta el final" y destaca la "diligencia" al cesar a Hernando

La comisión disciplinaria mantiene bajo estricta confidencialidad el avance del proceso, limitando el acceso a pruebas y testimonios a los responsables designados mientras la dirigencia socialista refuerza la protección de derechos y la neutralidad institucional en la investigación

Alegría asegura que el informe

El Supremo avala el procesamiento de Ábalos y Koldo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

El Supremo avala el procesamiento

La secretaria de Mazón dice que no recuerda que hablara con él la tarde de dana y que no suspendió agenda oficial

La secretaria de Mazón dice
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ex guardia civil que

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo