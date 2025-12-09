Espana agencias

El Supremo limita la inhabilitación al cargo de fiscal general al considerar "excesiva su proyección a otros"

El máximo tribunal precisa que la sanción a García Ortiz, aplicada solo a su gestión previa, no afecta automáticamente otras funciones públicas aunque abogados advierten posibles obstáculos para reengancharse a la carrera fiscal tras la resolución judicial

Guardar

La sentencia dictada recientemente por el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Álvaro García Ortiz expone posibles obstáculos para su reincorporación a la carrera fiscal, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, a pesar de que la condena limita el alcance de la sanción exclusivamente al cargo de fiscal general del Estado. Los especialistas advierten que, al cesar el régimen especial por el que García Ortiz ejerció la jefatura del Ministerio Público, la solicitud de reingreso en la plantilla de fiscales de carrera podría verse afectada por la existencia de la condena de inhabilitación.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la resolución emitida el martes por el máximo tribunal acota expresamente los efectos de la sanción impuesta a García Ortiz por un delito de revelación de secretos. La pena, que comprende dos años de inhabilitación junto con una multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a favor de Alberto González Amador, solo privará a García Ortiz de ejercer como fiscal general del Estado durante el periodo fijado. Los magistrados subrayan en el texto judicial que la condena se ajusta al principio de proporcionalidad penal y aclaran que extender sus consecuencias a otras funciones públicas resultaría "excesivo".

El fallo, cuyo contenido se extiende por 180 páginas, precisa que la inhabilitación especial impide exclusivamente el acceso al cargo sobre el que recae la condena, en este caso la titularidad del Ministerio Público, y no elimina automáticamente la posibilidad de desempeñar otras responsabilidades públicas tras el periodo de sanción. Europa Press detalla que la delimitación de la inhabilitación responde tanto al marco legal que regula el acceso a la Fiscalía General –que no exige contar con la condición previa de fiscal de carrera– como al carácter restrictivo solicitado tanto por la acusación particular, representada por González Amador, como por varias acusaciones populares presentes en el proceso judicial.

La sentencia aborda también las consecuencias que pueden surgir fuera del ámbito penal y judicial. El Supremo advierte sobre la existencia de posibles "consecuencias extraprocesales" derivadas de la condena, aunque no concreta a qué tipo de repercusiones se refiere ni si estas tendrán un impacto en la continuación de García Ortiz dentro de otros escenarios administrativos. Los magistrados enfatizan que su competencia queda limitada al ámbito penal y que no corresponde al tribunal valorar ni pronunciarse sobre los efectos que puedan derivarse en contextos distintos al judicial.

El proceso contra García Ortiz se originó debido a la filtración de información referida a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo fijó una indemnización por daños morales de 10.000 euros en favor de González Amador y una multa económica, además de la inhabilitación mencionada que afecta únicamente la jefatura de la Fiscalía General.

No obstante la delimitación establecida por el Supremo, Europa Press recoge opiniones de sectores jurídicos que advierten que el régimen de "servicios especiales" que rige para los fiscales generales plantea una situación compleja. Finalizado el tiempo en que García Ortiz ha estado al frente del Ministerio Público bajo esta modalidad, cualquier intento de reinsertarse en la carrera fiscal requerirá una petición formal y quedará sujeta al análisis de la condena por inhabilitación. Según el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se pierde la condición de fiscal si media una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". El Reglamento del Ministerio Fiscal, en su artículo 32, también estipula que una condena por delito doloso o la existencia de una pena accesoria de inhabilitación impide el mantenimiento de la condición de fiscal.

Europa Press informa que el tribunal ha explicitado en su fallo que cualquier afectación sobre la continuidad de García Ortiz como fiscal tras concluir su función como jefe del Ministerio Público dependerá de los procedimientos administrativos correspondientes, situándose fuera del alcance de la jurisdicción penal. La sentencia resulta así en una precisión destinada a zanjar debates surgidos tras el anuncio del fallo el 20 de noviembre, en torno a la posibilidad de que la condena impida a García Ortiz ejercer otras responsabilidades públicas o funciones administrativas.

Según detalla Europa Press, los magistrados han tratado de responder de manera clara a las afectaciones legales de la condena, cuyo límite queda fijado en la jefatura del Ministerio Público, en atención a las solicitudes de las partes y a lo dispuesto en la normativa vigente. Sin embargo, el texto judicial aclara que las distintas interpretaciones, eventuales procedimientos administrativos posteriores o valoraciones políticas no recaerán en los tribunales penales, sino que dependerán del desarrollo de los mecanismos y normativas aplicables fuera de la causa penal.

A pesar de la acotación judicial en el fallo del Supremo, la situación de García Ortiz en relación con la carrera fiscal permanece incierta debido al entramado legislativo que regula la permanencia de los fiscales en activo cuando han recibido condenas de este tipo. Las fuentes citadas por Europa Press insisten en que los criterios reglamentarios y estatutarios dificultarían, bajo el marco actual, un eventual retorno pleno de García Ortiz a sus funciones anteriores dentro del Ministerio Público.

El pronunciamiento del Supremo, según ha recopilado Europa Press, ha servido como punto de referencia para delimitar jurídicamente la extensión de la sanción, mientras deja abiertas las puertas a las consecuencias que pudieran derivarse en otros planos administrativos o laborales.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoInhabilitaciónÁlvaro García OrtizAlberto González AmadorEuropa PressMadridFiscalía General del EstadoRevelación de secretosMinisterio PúblicoIsabel Díaz AyusoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El jefe de gabinete de Mazón tendrá que testificar de nuevo ante la jueza de la dana tras los WhatsApp con Pradas

La magistrada convoca de nuevo a José Manuel Cuenca, asesor del anterior mandatario autonómico, tras conocerse mensajes aportados por Salomé Pradas que señalan omisiones en su primera comparecencia por la gestión de la tragedia en la Comunitat Valenciana

El jefe de gabinete de

Tellado dice que "el Gobierno en pleno debería dimitir" tras la "sentencia histórica" del TS sobre el fiscal general

El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por vulnerar el deber de reserva al filtrar información confidencial, lo que llevó al Partido Popular a exigir la marcha inmediata de todos los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez

Tellado dice que "el Gobierno

Alegría dice que su reunión con Salazar en un restaurante "fue un error" y afirma sentirse traicionada

La portavoz del Ejecutivo explicó que la cita con Salazar ocurrió tras denuncias internas contra él e insistió en que se trató de una equivocación, subrayando sentirse decepcionada y respaldando la necesidad de esclarecer completamente la investigación

Alegría dice que su reunión

Sumar critica la sentencia del TS contra García Ortiz, que tacha de "escándalo" y "auto de fe" de corte "inquisitorial"

Integrantes de la coalición cuestionan la resolución judicial contra el fiscal general, denuncian falta de pruebas claras y acusan al Tribunal Supremo de emitir una condena basada en deducciones, alertando sobre riesgos para la democracia y las garantías institucionales

Sumar critica la sentencia del

Robles anima a las mujeres a denunciar el acoso sexual y pide apoyo para ellas: "Ya basta de tanto machismo"

La titular de Defensa sostiene que la responsabilidad institucional y social exige mayor protección para víctimas de agresiones y discriminación, e impulsa a fortalecer mecanismos de denuncia para erradicar la impunidad y respaldar a quienes sufren acoso sexual en cualquier ámbito

Robles anima a las mujeres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer es detenida por

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

Una mujer de 25 años pide que su madre le pague la manutención y la Justicia lo rechaza: puede trabajar y no tiene una necesidad real

El “épico” entrenamiento militar con nieve y temperaturas de -40ºC: soldados de Reino Unido y Finlandia se preparan cerca de la frontera con Rusia

La baliza V16 obligatoria en 2026 es un “coladero”, según un experto en ciberseguridad: hackearla es fácil y barato

Europa es un grupo de países “en decadencia” gobernados por líderes “débiles” y “será irreconocible en 20 años”: EEUU promete “cultivar resistencia” interna en países europeos

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España este viernes

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 11 diciembre

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”