Los ciudadanos respetan la prohibición de entrar en el medio natural por la peste porcina

Barcelona, 7 dic (EFECOM).- Los ciudadanos están respetando la prohibición de entrar en el medio natural dentro del área delimitada por el brote de peste porcina (PPA), que incluye a 91 municipios de la provincia de Barcelona, según la Generalitat.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha informado de que, "en general, todo el mundo ha respetado las prohibiciones que ayudarán a contener el virus" de la peste porcina.

La Generalitat, tras conocer la zona en la que la Unión Europea restringe la posibilidad de contagio por la peste porcina a los citados 91 municipios, publicó el pasado viernes una resolución en la que se prohíbe acceder al medio natural para realizar cualquier actividad al aire libre, excepto para ir a lugares de residencia, actividades económicas en espacios cerrados, restaurantes o instalaciones deportivas.

La Conselleria agradece el trabajo del dispositivo desplegado en esos municipios, con un millar de personas, y también "a la ciudadanía por su colaboración y comprensión".

Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el inicio del brote de peste porcina unas 1.400 llamadas de ciudadanos alertando de que habían visto jabalíes y otras incidencias relacionadas con este episodio. "Gracias a todos ellos por su colaboración", indica el departamento.

Respecto a la ampliación de la investigación sobre el origen del brote de peste porcina a centros de investigación, incluido el laboratorio público catalán IRTA-CReSA, el departamento reitera que éste es el único de Cataluña que trabaja con el virus de la PPA, pero que "también hay otras instituciones que impulsan líneas de investigación que pueden estar vinculadas".

"En la zona afectada -señala- hay campus universitarios con diversos grupos de investigación. Por ese motivo y porque nuestra máxima es la de transparencia, también se podrían hacer prospecciones" en los mismos.

Reitera que en esa inspección de centros se trabajará "en colaboración con las autoridades de la Unión Europea y el Gobierno de España para hacer, con el criterio de máxima prudencia, una revisión completa de todas las instalaciones y protocolos". EFECOM

