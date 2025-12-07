Espana agencias

La previsible rebaja de tipos de la Fed acaparará el interés del mercado la próxima semana

Guardar

Madrid, 7 dic (EFECOM).- El rumbo de los mercados la próxima semana estará marcado principalmente por la decisión que adopte la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) sobre los tipos de interés, que previsiblemente rebajará un cuarto de punto, así como por las declaraciones previstas de los gobernadores del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Bundesbank.

En Europa, la semana comienza con el índice Sentix de confianza del inversor en la eurozona, la producción industrial alemana de octubre, y una subasta de deuda en Francia a 3, 6, y 12 meses. En España, la bolsa abrirá a pesar de ser festividad nacional.

El martes, el mercado europeo estará pendiente de la comparecencia del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel. En Alemania se publicará la balanza comercial y en España se celebrará la última subasta del año, de letras a 3 y 9 meses.

Un día después, la atención estará centrada en la comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a lo que se sumará la publicación de la producción industrial de Italia (donde se celebrará una subasta de deuda a 12 meses) y de la balanza comercial de Portugal.

El jueves, comparecerá el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, se reunirá el Eurogrupo, e Italia publicará su tasa del desempleo (también celebrará una subasta de deuda a 3 y 7 años)

Además, se publicará el índice PCSI de Thomson Reuters e IPSOS de diciembre en Alemania, Francia, Italia, y España.

La semana concluirá en Europa con el IPC de Alemania, Francia y España, y el PIB, la producción industrial y la balanza comercial del el Reino Unido.

En EE.UU., la atención se centra en la reunión de la Fed, que comienza el martes y cuya decisión sobre tipos se conocerá el miércoles.

Según el analista financiero Darío García López, las posibilidades de que bajen los tipos están actualmente en torno al 87 %.

En su opinión, puesto que el mercado ya ha descontado la bajada de tipos, será más relevante lo que pueda avanzar el presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre los siguientes pasos en política monetaria.

Antes de la reunión de la Fed, el lunes se conocerán en EE.UU. las expectativas de inflación de los consumidores y se celebrará una subasta de deuda a 6 meses y 3 años

El martes, se conocerá en EE.UU. la variación semanal del empleo según ADP, la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, y el índice Redbook de ventas minoristas. Se celebrará también una subasta de deuda pública a 10 años. El miércoles, se publicarán los inventarios de petróleo.

Un día después, se conocerá el balance general de la Fed, se publicarán las solicitudes de desempleo promedio de 4 semanas, la balanza comercial, el informe mensual de la OPEP, y se celebrará una subasta de deuda a 4 semanas y 30 años, y de bonos a 8 semanas.

La semana concluirá en EE.UU. con la comparecencia del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Entre las referencias macroeconómicas asiáticas, el lunes se publicará la evolución de la balanza comercial de China; el miércoles el IPC de ese país; y el viernes, su PCSI de Thomson Reuters e IPSOS.

Japón comenzará la semana con su PIB, el índice Reuters Tankan, el total de ingresos salariales de los empleados, y la balanza por cuenta corriente.

El martes, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, pronunciará un discurso; el miércoles se publicará el índice de precios de bienes corporativos; el jueves, el índice BSI de confianza de grandes manufactureras; y el viernes, el PCSI de Thomson Reuters e IPSOS. EFECOM

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez cesa a Antonio Hernández, quien fuera mano derecha de Salazar en Moncloa

Sánchez cesa a Antonio Hernández,

El Tesoro celebra la última puja de 2025 con su programa de financiación casi completado

Infobae

Francia se prepara para generalizar la vacuna contra la dermatosis a toda la cabaña bovina

Infobae

La bolsa española abrirá este lunes pese a la festividad de la Inmaculada

Infobae

La rentabilidad de la banca apunta a la estabilidad en un 2026 no exento de riesgos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva norma para el

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

Un mecánico opina sobre comprar coches eléctricos: “Te recomiendo pensártelo dos veces”

Un hombre apuñala al integrante de una orquesta y se atrinchera en su casa durante más de veinte horas: la Guardia Civil lo halla muerto en el interior

La jueza decreta prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden despedir por ir demasiado al baño durante tu jornada laboral”

El 80% del crecimiento económico registrado en España entre 2019 y 2025 se debe a la población extranjera, según el Banco Central Europeo

Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”