La previsible rebaja de tipos de la Fed acaparará el interés del mercado la próxima semana

Madrid, 7 dic (EFECOM).- El rumbo de los mercados la próxima semana estará marcado principalmente por la decisión que adopte la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) sobre los tipos de interés, que previsiblemente rebajará un cuarto de punto, así como por las declaraciones previstas de los gobernadores del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Bundesbank.

En Europa, la semana comienza con el índice Sentix de confianza del inversor en la eurozona, la producción industrial alemana de octubre, y una subasta de deuda en Francia a 3, 6, y 12 meses. En España, la bolsa abrirá a pesar de ser festividad nacional.

El martes, el mercado europeo estará pendiente de la comparecencia del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel. En Alemania se publicará la balanza comercial y en España se celebrará la última subasta del año, de letras a 3 y 9 meses.

Un día después, la atención estará centrada en la comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a lo que se sumará la publicación de la producción industrial de Italia (donde se celebrará una subasta de deuda a 12 meses) y de la balanza comercial de Portugal.

El jueves, comparecerá el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, se reunirá el Eurogrupo, e Italia publicará su tasa del desempleo (también celebrará una subasta de deuda a 3 y 7 años)

Además, se publicará el índice PCSI de Thomson Reuters e IPSOS de diciembre en Alemania, Francia, Italia, y España.

La semana concluirá en Europa con el IPC de Alemania, Francia y España, y el PIB, la producción industrial y la balanza comercial del el Reino Unido.

En EE.UU., la atención se centra en la reunión de la Fed, que comienza el martes y cuya decisión sobre tipos se conocerá el miércoles.

Según el analista financiero Darío García López, las posibilidades de que bajen los tipos están actualmente en torno al 87 %.

En su opinión, puesto que el mercado ya ha descontado la bajada de tipos, será más relevante lo que pueda avanzar el presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre los siguientes pasos en política monetaria.

Antes de la reunión de la Fed, el lunes se conocerán en EE.UU. las expectativas de inflación de los consumidores y se celebrará una subasta de deuda a 6 meses y 3 años

El martes, se conocerá en EE.UU. la variación semanal del empleo según ADP, la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, y el índice Redbook de ventas minoristas. Se celebrará también una subasta de deuda pública a 10 años. El miércoles, se publicarán los inventarios de petróleo.

Un día después, se conocerá el balance general de la Fed, se publicarán las solicitudes de desempleo promedio de 4 semanas, la balanza comercial, el informe mensual de la OPEP, y se celebrará una subasta de deuda a 4 semanas y 30 años, y de bonos a 8 semanas.

La semana concluirá en EE.UU. con la comparecencia del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Entre las referencias macroeconómicas asiáticas, el lunes se publicará la evolución de la balanza comercial de China; el miércoles el IPC de ese país; y el viernes, su PCSI de Thomson Reuters e IPSOS.

Japón comenzará la semana con su PIB, el índice Reuters Tankan, el total de ingresos salariales de los empleados, y la balanza por cuenta corriente.

El martes, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, pronunciará un discurso; el miércoles se publicará el índice de precios de bienes corporativos; el jueves, el índice BSI de confianza de grandes manufactureras; y el viernes, el PCSI de Thomson Reuters e IPSOS. EFECOM

