Koke y su futuro: “Hablaremos cuando haya que hablar”

Madrid, 4 may (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, expresó este martes sobre su futuro en el conjunto rojiblanco, tras la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, que hablará de ello “cuando haya que hablar”.

“Hablaremos cuando haya que hablar”, contestó en declaraciones a ‘Movistar’, en la última pregunta del entrevistador.

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Desde la pasada campaña, Koke renueva año a año su contrato con el Atlético de Madrid y tiene libertad para elegir su futuro. EFE