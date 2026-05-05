Rice: "Con el 1-0, sabía que ganábamos"

Londres, 5 may (EFE).- Declan Rice, centrocampista del Arsenal, afirmó que desde que se pusieron 1-0, sabía que ganarían al Atlético de Madrid y que se clasificarían a la final de la Liga de Campeones, la segunda de su historia.

"El vestuario es un caos ahora mismo", dijo Rice en declaraciones a Amazon Prime tras vencer por 1-0 al Atlético. "Creo que no podemos dar por hecho lo que hemos logrado en esta competición. Creo que tenemos todo el derecho a celebrarlo. Es la competición más prestigiosa del mundo y ahora tenemos que darnos cuenta de lo que hemos logrado".

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"Sabíamos lo que había en juego en este partido. Cuando nos pusimos 1-0, sabía que ganábamos. Podías sentir algo especial en el ambiente", añadió el inglés.

Los 'Gunners' disputarán el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra el Bayern o el PSG. EFE

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