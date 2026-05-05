Arteta: "El árbitro ha estado muy bien"

Londres, 5 may (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, no quiso entrar en polémicas con el árbitro y el posible penalti sobre Giuliano Simeone y dijo que el colegiado "ha estado muy bien".

"Ha estado muy bien, creo que no ha habido nada", respondió el español al ser preguntado por la actuación arbitral y el posible penalti sobre Giuliano en la segunda mitad cuando el Arsenal ya ganaba 1-0 con el tanto de Bukayo Saka.

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Los 'Gunners' se clasificaron a la segunda final de su historia tras vencer al Atlético de Madrid y se medirán al Bayern de Múnich o al Paris Saint Germain el próximo 30 de mayo en Budapest.

"Ha sido una noche increíble Hemos hecho historia juntos. No podría estar más orgulloso por todo el mundo que trabaja en este club. El ambiente ha sido especial. Nunca había sentido esto en este estadio. Después de veinte años estamos en la final de la Champions".

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Sobre la euforia de este momento, Arteta recordó que el próximo domingo disputan un partido vital por la Premier League contra el West Ham United y que están a tres victorias de ganar su primera Premier en 22 años.

"Es genial, disfrutemos el momento, pero en cuatro días tenemos otro partido". EFE

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