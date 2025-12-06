Un año de la liberación siria vista desde España: "Aún hay madres buscando desaparecidos"

Alberto Ferreras

Zamora, 6 dic (EFE).- Al cumplirse un año de la liberación de Siria tras 13 de guerra y 54 de régimen de la familia Asad, los sirios residentes en España ven el cambio con esperanza, pese a que no todas las heridas han cicatrizado y en ciudades como Damasco "aún hay madres buscando a sus hijos desaparecidos", admite el presidente de la Asociación Siria en España, Majad Hamdan.

El próximo lunes, día 8 de diciembre, se celebra el aniversario de la huida precipitada del expresidente Bachar al Asad y el inicio del nuevo gobierno de transición en Siria que puso fin a más de medio siglo de régimen dictatorial, una fecha que los sirios en España conmemorarán el domingo con un día de adelanto en la plaza de Murillo de Madrid, frente a la sede de la Embajada siria en España.

Habrá tiempo para bailes, cánticos de celebración, lectura de un comunicado e intercambio de opiniones sobre las dificultades que algunos sirios refugiados en España encuentran para regresar a su país o la situación actual en esa nación mediterránea del Oriente Próximo.

Al respecto, Hamdan, que lleva casi una década en España, vive junto a su familia en Zamora y ha tenido la oportunidad de volver a Siria en dos ocasiones en el último año, apunta en una entrevista con EFE que el cambio es evidente y se aprecia desde la informatización y modernización de las sedes administrativas hasta en el suministro eléctrico.

También se ha hecho un esfuerzo especial en el gobierno de transición para integrar e incorporar ministros de minorías, como cristianos, alauitas y rusos, además de incluir a mujeres en ese Consejo de Ministros sirio que se espera que aún permanezca unos cuatro años más antes de convocarse elecciones, porque "todavía la mitad del pueblo sirio está fuera", explica Hamdan.

Reconoce que existen incertidumbres y "muchos obstáculos", sobre todo en cuanto a integración de rusos, kurdos y alauitas, pero "esperemos que se solucione y que sea una Siria unida y diversa", ansía.

Desde la liberación, se han mejorado servicios públicos, y el Estado ha cambiado "totalmente" su forma de tratar a las personas, ahora se puede opinar y discrepar con el Gobierno, algo que antes podía conllevar el encarcelamiento, la desaparición o la muerte, según advierte Majad Hamdan, que no duda en comparar el régimen de Bachar al Asad con el de Corea del Norte.

De hecho, asegura que mucha gente sigue aún buscando a hijos o hermanos desaparecidos durante su mandato por ser críticos, intentando encontrar alguna pista o algún dato que les permita saber si sus restos aparecerán en alguna fosa común.

Entre la población siria también hay otro anhelo. "Todo el mundo está esperando el día en que entreguen a Asad -huido a Rusia- a Siria para juzgarlo; el daño que hizo esa persona al pueblo sirio es increíble e inimaginable", afirma el presidente de la Asociación Siria en España.

Sobre la situación de los más de 17.000 sirios que hace un año vivían en España, Hamdan comenta que al principio existía cierta incertidumbre, pero con el paso de los meses cada vez han sido más los que han vuelto a su país, como han hecho sus propios padres o unas cincuenta familias de su entorno.

Sin embargo, muchos que desean regresar no pueden hacerlo, porque no tienen dinero para pagarse el billete de avión o en algunos casos, porque se encuentran sin papeles ni pasaporte, ni sirio ni español, para poder volver, al estar pendientes de la resolución de su petición de asilo.

A ello se suma que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España aún no ha activado el retorno voluntario para los sirios.

"Hemos contactado dos veces con ellos y estamos a la espera de que se abra el retorno voluntario, porque hay mucha gente que quiere volver, y el que tiene dinero lo ha hecho, pero otros no han podido", declara el presidente de la Asociación Siria en España.

También existe incertidumbre entre algunos sirios que quieren ver primero por sí mismos cómo está la situación en su país, pero no regresan porque eso les haría perder la condición de refugiado si luego deciden volver a España, algo en lo que la asociación también ha reclamado flexibilidad al Gobierno español.

A juicio de Majad Hamdan, si se solucionan esos escollos, al menos el 60 % de los sirios que actualmente residen en España volverían a su país, ya que, según ha comprobado él mismo en las dos visitas que ha hecho, se están empezando a reconstruir casas y se están abriendo tiendas.

"Ves movimiento y sonrisas en la cara de la gente, hay atascos de tráfico cuando antes no veías ni dos coches seguidos detrás, los restaurantes están llenos, ha vuelto la vida", concluye. EFE

aff/orv/ram

(foto)