Reto de altura en el Nuevo Mirandilla

Cádiz/Santander, 6 dic (EFE).- El estadio Nuevo Mirandilla presenta el domingo un reto de altura en la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion, con un Cádiz que se mide a uno de los líderes de la categoría para valorar si puede estar con los mejores en la clasificación.

El encuentro, de no saldarse con resultado de victoria para los locales, supondrá aumentar el número de jornadas sin ganar en casa, lo que no logran el bloque gaditano desde el pasado octubre, aunque el triunfo obtenido la semana pasada en Córdoba (1-2) supuso un respiro al romper una racha negativa de seis jornadas consecutivas sin vencer, algo que ahora quieren refrendar en su feudo y volver así a darle una alegría a la afición.

Ese es el recuerdo que quieren tener los jugadores del cuadro andaluz para olvidar cuanto antes la eliminación esta semana en Copa del Rey a manos del Real Murcia (3-2), un equipo que milita en categoría inferior (Primera RFEF).

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz, sufre la baja del defensa central Bojan Kovacevic, una ausencia sensible por su buen rendimiento esta temporada. Para acompañar a Iker Recio en el centro de la zaga, el técnico del equipo amarillo podría optar por Jorge More o Pelayo Fernández, habituales suplentes esta temporada.

El lateral derecho Isaac Carcelén es duda por unas molestias y su sustituto podría ser el ecuatoriano Alfred Caicedo, mientras que en el centro del campo, las bajas más destacadas son las de Jesús Fernández 'Suso' y Javier Ontiveros, ambos lesionados.

Estas dos ausencias limitan la capacidad creativa del Cádiz, al ser dos de los jugadores más incisivos y con talento en la conexión con el ataque.

En la zona de vanguardia, la escasez de goles en anteriores encuentros propició que Garitano retirase la titularidad a Álvaro García Pascual para optar por la pareja compuesta por Roger Martí y Dawda Cámara, lo que podría repetirse.

Una vez superada la eliminatoria de la Copa del Rey tras vencer en Ponferrada (1-2), el Racing de Santander tiene la vista puesta en un choque que, pese a darse en un escenario "muy exigente", el equipo de José Alberto López afronta con mucha motivación para poder seguir en la parte alta de la clasificación.

Comienza un mes de infausto recuerdo para los cántabros tras lo acontecido la campaña pasada en cuanto a resultados, pero el técnico verdiblanco no piensa en que se pueda volver a repetir.

"Estoy cansado de los recuerdos negativos que solo nos fustigan", ha manifestado José Alberto, que tiene a su disposición a prácticamente toda la plantilla y, además, en el partido de Copa del Rey pudo dar descanso a casi todos los titulares.

El entrenador del Racing considera al Cádiz como un equipo con "una línea muy reconocible, muy vertical, muy intenso, muy físico y que tiene calidad por las bandas" y para hacerle frente espera que los suyos recuperen el buen tono y las sensaciones de los últimos encuentros ligueros, después de no salir muy satisfecho con el juego desplegado en Ponferrada.

En principio no se esperan cambios en el once del Racing, más allá de que Maguette pueda volver al centro del campo en lugar de Íñigo, aunque el capitán está recuperando su mejor versión en los últimos encuentros y, si no tiene molestias, parece que se mantendrá como titular.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Aznar; Carcelén o Caicedo, Recio, More o Pelayo, Climent; Álex Fernández, Ortuño, De la Rosa, Ocampo; Roger y Dawda.

Rácing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Íñigo, Gustavo Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Villalibre.

Árbitro: (Pendiente de anunciar).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 14.00. EFE

