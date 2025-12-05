Yolanda Díaz recalca su apoyo al Sáhara y explicita su "discrepancia" con el PSOE tras la cumbre con Marruecos

Durante la jornada posterior a la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre autoridades españolas y marroquíes en Madrid, Yolanda Díaz recurrió a sus redes sociales para reafirmar su respaldo al “Sáhara libre” y sostuvo que “no van a ceder un centímetro de tierra saharaui”. Esta declaración se manifestó casi de forma paralela al encuentro bilateral y marcó la discrepancia existente dentro del propio Gobierno español sobre la cuestión saharaui. La noticia principal reside en que la vicepresidenta segunda ha dejado patente su desacuerdo con la posición sostenida por el ala socialista del Ejecutivo respecto al conflicto del Sáhara Occidental, tras la reciente cumbre con Marruecos celebrada en el Palacio de la Moncloa.

Según informó el medio original, Yolanda Díaz, también ministra de Trabajo y líder de Sumar, expresó ante los medios de comunicación una “discrepancia manifiesta” con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta posición se produce después de que la parte socialista del Gobierno de coalición expresara su “satisfacción” por la resolución aprobada cuatro semanas antes por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. Dicha resolución respalda la negociación entre las partes sobre la base del plan de autonomía propuesto por Rabat para la región y señala que una “verdadera autonomía” podría ser la vía más viable para resolver el conflicto.

Tal como publicó la fuente, Díaz aprovechó una comparecencia pública tras visitar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para detallar que su postura y la de Sumar en cuanto a la autodeterminación del pueblo saharaui es “clara”. Insistió en que este enfoque se mantendrá firme, subrayando el apoyo permanente al derecho de autodeterminación y a la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui. La discrepancia, destacó, no solo responde a diferencias políticas sino a una convicción acerca de la necesidad de que se respete la voluntad de la población saharaui.

La vicepresidenta segunda recordó que, según consignó el medio, el Congreso de los Diputados ha mostrado en numerosas ocasiones su respaldo a la autodeterminación del Sáhara Occidental. En estas votaciones, recordó Díaz, el PSOE ha quedado frecuentemente en minoría, lo que a su juicio pone de manifiesto que la postura mayoritaria de la Cámara baja se inclina hacia el reconocimiento de ese derecho y no coincide plenamente con la línea que ha adoptado el sector socialista del Gobierno.

El medio detalló que la última cumbre de alto nivel entre España y Marruecos, celebrada en la Moncloa, se caracterizó por la ausencia de representación de ministros de Sumar, el socio minoritario en el Gobierno de coalición. Este hecho visualizó públicamente la división existente en el Ejecutivo respecto al abordaje del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario por el Sáhara Occidental. El Ejecutivo de Pedro Sánchez mostró satisfacción por lo conseguido en el encuentro, remarcando la importancia del respaldo internacional a la propuesta marroquí de autonomía, que consiste en conceder al Sáhara Occidental cierto margen de autogobierno bajo soberanía de Marruecos.

Las reacciones de Díaz no se limitaron a la declaración ante la prensa, sino que tuvieron eco en sus pronunciamientos realizados a través de plataformas digitales, donde insistió en que ni ella ni las fuerzas a las que representa consentirán la cesión de territorio que pertenece al pueblo saharaui. Los mensajes de la vicepresidenta segunda se produjeron en un escenario de tensión interna dentro del Gobierno, con Sumar rechazando los términos de la última declaración institucional tras la cita bilateral hispano-marroquí.

De acuerdo a lo consignado en el texto fuente, el rechazo de Yolanda Díaz a la postura socialista se apoya en fundamentos históricos parlamentarios, ya que el Congreso de los Diputados ha avalado en múltiples ocasiones el derecho a la autodeterminación saharaui a través de diferentes declaraciones y resoluciones. Esta circunstancia fue utilizada por la líder de Sumar para argumentar que la visión que defiende no solo le pertenece sino que está ampliamente respaldada por otros sectores políticos de la cámara legislativa española.

El medio destacó que mientras el sector socialista del Ejecutivo interpretó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU como un apoyo a la propuesta marroquí y a la perspectiva de una autonomía como solución factible, desde la postura liderada por Díaz se consideró que la única vía aceptable es aquella que pase por el reconocimiento de la autodeterminación, manteniéndose así firme en su desacuerdo y en la reivindicación de este derecho fundamental.

Las declaraciones públicas de Yolanda Díaz contribuyeron a visibilizar el perfil divergente dentro del Ejecutivo español respecto a la política exterior en torno al Sáhara Occidental, un asunto que desde hace décadas genera controversia tanto a nivel nacional como internacional. Según puntualizó la fuente, la vicepresidenta segunda ha reiterado en sus intervenciones que continuará defendiendo sin cambios el posicionamiento a favor de los derechos humanos y la autodeterminación saharaui en todos los ámbitos gubernamentales e institucionales.