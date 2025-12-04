Espana agencias

La AN revisará este jueves si el empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' debe seguir en prisión provisional

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado celebrar este jueves una vista en la que decidirá si Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, debe seguir o no en prisión provisional por una presunta estafa piramidal cometida con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Sala de lo Penal de la AN responde al recurso que presentó el empresario contra su entrada en la cárcel el pasado 7 de noviembre. La vista tendrá lugar a las 11.00 horas.

El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la AN, ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza para Romillo.

Lo hizo un día después de ordenar su detención para "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia" y "asegurar" su puesta a disposición judicial. El magistrado apuntó a una "organización criminal creada y dirigida" por Romillo, tras descubrir una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario.

Calama argumentó que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que subrayó que se trata de "hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión" y con miles de afectados.

En concreto, el juez cifró en 3.062 los inversores perjudicados por la plataforma MIC, de los cuales 2.976 "desembolsaron un total de 185.511.947,76 euros".

Asimismo, el magistrado detalló que el dinero que los inversores ingresaron en las cuentas indicadas en la plataforma MIC "no eran destinadas a las inversiones o compras" de esas criptomonedas, sino "directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario" que habría creado Romillo.

