Feijóo interviene este miércoles en el Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía que se celebra en Toledo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene, este miércoles, 3 de diciembre, en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía que se celebra en Toledo.
La intervención del líder 'popular' será a partir de las 12.30 horas, según informa el partido, que añade que también se desplazará a Toledo la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra.
Últimas Noticias
El Senado interroga esta semana a Juanfran Serrano, ex 'número dos' de Santos Cerdán y actual diputado del PSOE
El dirigente socialista ha sido citado por la comisión que investiga presuntos contratos irregulares y una red de pagos ilícitos relacionada con la trama Koldo, en un contexto de máxima tensión política y nuevas pruebas aportadas por la Guardia Civil
Junts responde este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de Sánchez
El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad
El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'
Rajoy reprocha a Vox el "torpedeo constante" al PP y no ve "sentido" a una moción de censura sin los votos garantizados
MÁS NOTICIAS