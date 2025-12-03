Feijóo interviene este miércoles en el Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía que se celebra en Toledo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene, este miércoles, 3 de diciembre, en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía que se celebra en Toledo.

La intervención del líder 'popular' será a partir de las 12.30 horas, según informa el partido, que añade que también se desplazará a Toledo la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra.