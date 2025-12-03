Espana agencias

Feijóo interviene este miércoles en el Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía que se celebra en Toledo

Guardar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene, este miércoles, 3 de diciembre, en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía que se celebra en Toledo.

La intervención del líder 'popular' será a partir de las 12.30 horas, según informa el partido, que añade que también se desplazará a Toledo la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado interroga esta semana a Juanfran Serrano, ex 'número dos' de Santos Cerdán y actual diputado del PSOE

El dirigente socialista ha sido citado por la comisión que investiga presuntos contratos irregulares y una red de pagos ilícitos relacionada con la trama Koldo, en un contexto de máxima tensión política y nuevas pruebas aportadas por la Guardia Civil

El Senado interroga esta semana

Junts responde este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de Sánchez

Junts responde este miércoles en

El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

El PP vuelve a aprobar

El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El Supremo interroga hoy a

Rajoy reprocha a Vox el "torpedeo constante" al PP y no ve "sentido" a una moción de censura sin los votos garantizados

Rajoy reprocha a Vox el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un vendedor de la ONCE

Un vendedor de la ONCE que perdió cuatro dedos de la mano izquierda no alcanza el grado de incapacidad permanente absoluta

El sistema antidrones que enviará España a Lituania contra las incursiones rusas: un “escudo inteligente” con radares, cámaras y sensores

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

¿Sumar o Junts? Los guiños de Pedro Sánchez a los catalanes amenazan la mayoría del Gobierno

Entrevista a Joan Baldoví: “El discurso de Pérez Llorca es el mismo que el de Mazón, entregan toda su alma a la extrema derecha”

ECONOMÍA

Inditex bate récords de ganancias

Inditex bate récords de ganancias con un beneficio neto de 4.622 millones de euros en nueve meses

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 3 de diciembre

Natalia Lara, consultora financiera: “Nadie te dice esto cuando firmas una hipoteca”

Cotización del euro frente al dólar hoy 3 de diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid