Espana agencias

Urtasun anuncia un congreso para la reconstrucción del patrimonio de Palestina en abril y pide respaldo a la UE

Guardar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este viernes desde Bruselas que el próximo mes de abril Madrid acogerá un congreso "para la reconstrucción patrimonial de Palestina", un proyecto que el Gobierno prepara "de la mano" de la Autoridad Nacional Palestina y para el que espera el apoyo de la Unión Europea.

El asunto se tratará este mismo viernes a petición de España en la reunión de ministros de Cultura de la UE que se celebra en la capital europea y a la que asiste Urtasun. La cita servirá como primera discusión a Veintisiete para explorar las opciones de una "una gran alianza europea a favor de la protección patrimonial y de la reconstrucción cultural en Palestina".

"Voy a tener el placer de anunciar al conjunto de mis colegas que en el mes de abril España va a acoger un Congreso para la reconstrucción patrimonial en Palestina", ha explicado el ministro en declaraciones a la prensa a su llegada a Bruselas.

El punto ha sido incluido en el orden del día de la reunión, según han precisado fuentes europeas a Europa Press, lo que indica que es un punto de información presentado por España tras el que pueden intervenir otras delegaciones si lo desean, pero no garantiza un debate ni permite decisiones concretas en esta primera discusión.

En todo caso, Urtasun ha confiado en que la iniciativa cuente con el "apoyo del conjunto de Estados miembro y también de los ciudadanos", al tiempo que ha apuntado el ejemplo de la respuesta de la UE con Ucrania como modelo a seguir a la hora de abordar la reconstrucción patrimonial y cultural en Palestina.

"Estoy convencido de que, al igual que hicimos con Ucrania, una gran mayoría de países estará de acuerdo en que en el contexto del genocidio, de la guerra que se ha producido, necesitamos actuar para proteger la cultura palestina, defender al pueblo palestino y sobre todo proteger su hogar", ha razonado el ministro.

Entre las ideas que España pondrá sobre la mesa, ha explicado el ministro, está el "ejemplo" de Ucrania en donde Europa estableció una "alianza para la protección del patrimonio a través de programas concretos", que después se ha ido "multiplicando" tanto en el ámbito del patrimonio como en el cultural.

En cuanto al congreso previsto para el mes de abril, el ministro de Cultura ha adelantado que se organizará en Madrid y ha considerado que será un "buen momento para poder trazar las líneas estratégicas de ese apoyo". También ha aclarado que la iniciativa se prepara "de la mano de la Autoridad Nacional Palestina".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares niega que la entrada en prisión de Ábalos afecte la imagen de España y pide dejar trabajar a la justicia

Albares niega que la entrada

Koldo llega preso a la AN para ser interrogado sobre las mascarillas de Canarias tras pasar su primera noche en prisión

Koldo llega preso a la

Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

Un estudio presentado ante el tribunal destaca que las grabaciones clave del caso presentan incongruencias técnicas, como rastros de sistemas operativos imposibles en las fechas de los archivos, lo que según los peritos evidencia alteración posterior de esos documentos

Cerdán aporta un informe al

Peinado escucha hoy a testigos propuestos por Begoña Gómez para defender que actuó por indicaciones de la UCM

Peinado escucha hoy a testigos

El PNV y Bildu reclamarán hoy en el Congreso la desclasificación del 'caso Zabalza', 40 años después

Al cumplirse cuatro décadas de la muerte de Mikel Zabalza bajo custodia policial, portavoces nacionalistas exigirán en la Cámara Baja que se rindan cuentas y se haga pública información considerada secreta por razones de seguridad estatal

El PNV y Bildu reclamarán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A partir del 1 de

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions