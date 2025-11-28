Llega a los juzgados de Sabadell (Barcelona) el principal sospechoso del crimen de Helena Jubany

Santiago Laiglesia, uno de los dos investigados por el asesinato de Helena Jubany en diciembre de 2021, ha llegado a las 9.29 horas a los juzgados de Sabadell (Barcelona) para declarar.

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell tomará declaración a Laiglesia, al que la familia considera el principal sospechoso.

La instructora ordenó su citación después de que la Policía Nacional hallara ADN compatible con el suyo en el jersey que la joven llevaba puesto la noche en la que fue asesinada.

En un informe de 14 páginas al que tuvo acceso Europa Press, la policía explicó que, en una mezcla extraída de un frotis en la zona lateral izquierda inferior del jersey, se hallaron coincidencias compatibles con el perfil genético de este investigado.

Esto "significa que es aproximadamente 26 billones de veces más probable que la mezcla encontrada" presente estos alelos si procede de Santiago Laiglesia y otras personas, que si procede de personas cualesquiera de la población española escogidas al azar.