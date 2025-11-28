A prisión el hombre detenido por asesinar a su pareja, una joven de 25 años, en Campillos (Málaga)

La joven fallecida en Campillos, Málaga, recibió sepultura en Granada tras la petición de su familia, un hecho que la alcaldesa Marifran Carazo recordó al iniciar el pleno municipal con un minuto de silencio por las víctimas mortales de violencia de género. La decisión de despedirla en la intimidad destacó el vínculo que la joven y su madre mantenían con la capital granadina, donde residieron hasta el verano anterior, pese a que la familia paterna tiene raíces en el municipio malagueño donde ocurrió el crimen. Según informó el medio, el entierro se realizó en el entorno reservado que solicitó el círculo más cercano a la víctima.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indicó que el Tribunal de Instancia número 3 de Antequera, en funciones de guardia y competente en materia de violencia sobre la mujer, determinó este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre de 28 años detenido por la muerte de su pareja sentimental de 25 años. La orden judicial se dictó tras la localización del cuerpo de la víctima el pasado miércoles en una vivienda de Campillos, según publicó el TSJA. Las autoridades atribuyen al arrestado un presunto delito de homicidio, aunque la investigación sigue en curso.

Durante su comparecencia ante el juzgado, el sospechoso decidió acogerse a su derecho constitucional de no declarar, según comunicó el TSJA. Esto ocurrió después de que el presunto autor del crimen se entregó de manera voluntaria en un cuartel de la Guardia Civil en Martos, Jaén. Al presentarse, confesó inicialmente ante los agentes ser el responsable de la muerte de su pareja, detalló el medio.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, explicó que ambos convivían en la vivienda del padre de la mujer asesinada al momento de los hechos. Además, precisó que la primera inspección forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, si bien todavía quedaban pendientes los resultados de la autopsia completa para confirmar este diagnóstico. Fernández agregó que, tras la confesión inicial, la unidad orgánica de policía judicial de Jaén trasladó al presunto autor a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. Allí, la médico forense realizó un examen orientado a buscar restos biológicos y otros indicios que pudieran vincularlo de manera científica al delito investigado, consignó el medio.

El caso quedó confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, como un nuevo episodio de violencia machista. La categorización fue validada este viernes, conforme a lo reportado por la Delegación, lo que implica la activación de los protocolos relacionados con este tipo de crímenes y el seguimiento institucional a familiares y allegados de la víctima, publicó el medio.

En relación a los antecedentes, las autoridades confirmaron que no existía una alerta activa en el sistema de seguimiento integral VioGén para esta pareja. No obstante, el delegado del Gobierno manifestó que la víctima sí había estado previamente incluida en dicho sistema por razón de una relación anterior, según recogió el medio.

El alcalde de Campillos, Daniel Castilla, puso de manifiesto el vínculo de la familia paterna de la joven con el municipio malagueño. Sin embargo, la vida cotidiana de la fallecida y su madre transcurrió durante años en Granada, donde finalmente se realizó el sepelio conforme al deseo del entorno familiar, consignó el medio. Tanto las autoridades políticas como los colectivos ciudadanos realizaron distintas muestras de apoyo y solidaridad con la familia tras conocerse el asesinato.

La noticia de la muerte de la joven y el posterior encarcelamiento del presunto agresor reavivó el debate sobre la violencia de género y la eficacia de los sistemas de protección existentes, según expone la información del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía. El caso sigue bajo investigación, con la autopsia definitiva y la recogida de nuevas pruebas científicas como pasos pendientes en el proceso judicial.