La fragata Numancia de la Armada recala en el puerto de Alicante con puertas abiertas este fin de semana

La fragata Numancia de la Armada hará escala este viernes en el puerto de Alicante tras participar en el ejercicio 'MARBORAN-25' en aguas del Mediterráneo. Además, se ha organizado una jornada de puertas abiertas para el sábado, según ha señalado la Armada en un comunicado.

El ejercicio 'MARBORAN-25', que ha tenido lugar en las proximidades de Cartagena (Murcia) del 24 al 28 de noviembre, está diseñado para entrenar y evaluar las capacidades de los buques de la Armada en Guerra Electrónica (EW) y Guerra Anti-Submarina (ASW), en un entorno operativo complejo.

Asimismo, tiene como objetivo reforzar la interoperabilidad con otros ejércitos y apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas procedentes de entidades académicas y del sector civil. Durante la semana de maniobras han participado diversas unidades de la Armada. Entre ellas, la fragata Blas de Lezo, el buque multipropósito Cartagena, un helicóptero SH-60B de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, así como los submarinos Isaac Peral y Galerna y el Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el ejercicio también ha contado con la colaboración del Regimiento de Guerra Electrónica 31 del Ejército de Tierra, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT, cazas F18 del Ejército del Aire y del Espacio y cazas MIRAGE franceses.

Durante su escala en Alicante, la fragata Numancia atracará en el muelle de Levante y podrá ser visitada el sábado 29 en horario de 10.00 a 13.00 horas. Es tercera de la clase Santa María, tiene su base en Rota y forma parte de la 41 Escuadrilla de Escoltas.

Se entregó a la Armada en 1988 y desde entonces ha participado en numerosas misiones internacionales entre las que destacan las operaciones SOPHIA, Atalanta y Libertad Duradera, que proyectan el "compromiso" del Estado con la seguridad marítima en todos los escenarios de interés nacional.