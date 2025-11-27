Espana agencias

La fragata Numancia de la Armada recala en el puerto de Alicante con puertas abiertas este fin de semana

Guardar

La fragata Numancia de la Armada hará escala este viernes en el puerto de Alicante tras participar en el ejercicio 'MARBORAN-25' en aguas del Mediterráneo. Además, se ha organizado una jornada de puertas abiertas para el sábado, según ha señalado la Armada en un comunicado.

El ejercicio 'MARBORAN-25', que ha tenido lugar en las proximidades de Cartagena (Murcia) del 24 al 28 de noviembre, está diseñado para entrenar y evaluar las capacidades de los buques de la Armada en Guerra Electrónica (EW) y Guerra Anti-Submarina (ASW), en un entorno operativo complejo.

Asimismo, tiene como objetivo reforzar la interoperabilidad con otros ejércitos y apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas procedentes de entidades académicas y del sector civil. Durante la semana de maniobras han participado diversas unidades de la Armada. Entre ellas, la fragata Blas de Lezo, el buque multipropósito Cartagena, un helicóptero SH-60B de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, así como los submarinos Isaac Peral y Galerna y el Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el ejercicio también ha contado con la colaboración del Regimiento de Guerra Electrónica 31 del Ejército de Tierra, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT, cazas F18 del Ejército del Aire y del Espacio y cazas MIRAGE franceses.

Durante su escala en Alicante, la fragata Numancia atracará en el muelle de Levante y podrá ser visitada el sábado 29 en horario de 10.00 a 13.00 horas. Es tercera de la clase Santa María, tiene su base en Rota y forma parte de la 41 Escuadrilla de Escoltas.

Se entregó a la Armada en 1988 y desde entonces ha participado en numerosas misiones internacionales entre las que destacan las operaciones SOPHIA, Atalanta y Libertad Duradera, que proyectan el "compromiso" del Estado con la seguridad marítima en todos los escenarios de interés nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE ve el ingreso en prisión de Ábalos como "un paso más" en la causa y reitera su tolerancia cero con la corrupción

El PSOE ve el ingreso

Steinmeier oficializa este viernes la petición de perdón de Alemania a Guernica 88 años después del bombardeo nazi

Steinmeier oficializa este viernes la

Moreno afea al PSOE-A su "papelón" en el debate andaluz: En el último el caso Cerdán y hoy "a prisión Ábalos y Koldo"

Moreno afea al PSOE-A su

Gamarra destaca que Ábalos "dormirá entre rejas": "El sanchismo otra vez haciendo historia"

Gamarra destaca que Ábalos "dormirá

UPN dice que "el tablero que sostiene" a Sánchez "se derrumba": "Tiene que marcharse"

UPN dice que "el tablero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de otro exministro

El caso de otro exministro de Transportes que fue condenado a diez años de cárcel: participó en un secuestro

Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

Vox agradece a Pérez Llorca que haya aceptado las exigencias de su partido contra la inmigración y el Pacto Verde Europeo: “Celebro que se haya comprometido”

Ábalos y Koldo a prisión sin fianza: el juez del Supremo decreta la medida cautelar de cara a la apertura del juicio oral

Un funcionario de prisiones explica qué lleva la mochila que Ábalos y Koldo han preparado para ir a la cárcel: ni cepillos de dientes ni sudaderas con capucha

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Madrid, Cataluña y Andalucía, las autonomías que más pierden tras el “no” de PP, Vox, Junts y UPN a la senda de estabilidad: 2.857 M€ entre las tres

Solo en estos casos el propietario de una vivienda puede quedarse con el dinero de la fianza, según un abogado de desahucios: “En el resto de casos hay que devolverla”

El coste laboral alcanza los 3.256 euros mensuales por trabajador, un 28% más que en 2015

La abstención del PSOE permite a las derechas tumbar la ley de Sumar para prohibir a fondos buitre y empresas comprar viviendas

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions