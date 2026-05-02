Temas del día de EFE España del domingo 3 de mayo de 2026

ELECCIONES ANDALUCÍA

Jerez de la Frontera (Cádiz) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de la campaña de las elecciones andaluzas en Cádiz, en el que no estará el candidato popular, Juanma Moreno, en una jornada de domingo en la que los líderes andaluces han descargado sus agendas para preparar el debate televisivo del lunes.

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Sevilla - El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, dice en una entrevista con EFE que Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso "son más malos que la quina" y que "sin Ayuso, Moreno no sería presidente". (Entrevista)

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JUICIO ÁBALOS

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Madrid - Tras cuatro semanas en el banquillo acusado de corrupción, el exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta este lunes ante el tribunal para defenderse de las acusaciones de cobro de mordidas del empresario Víctor de Aldama.

(Texto a las 07:10. 625 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019911848)

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JUICIO KITCHEN

Madrid - El exdirector del CNI Félix Sanz Roldán declara en la quinta semana del juicio por el caso Kitchen después de que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría negara cualquier implicación de ese organismo en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.

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(Texto a las 07:15. 521 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023387274)

EMPLEO MAYORES

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Madrid - El empleo entre los mayores de 55 años ha crecido en los últimos años y roza ya los 5 millones de ocupados por encima de esa edad, aunque el paro de larga duración y las barreras de entrada persisten en un contexto demográfico que urge políticas para integrar a un colectivo clave para sostener el mercado laboral.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023297602)

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TRÁFICO CARNÉS

Madrid - España, igual que otros países europeos, enfrenta un déficit de conductores profesionales y una de las principales vías de solución que se plantean es la contratación de extranjeros que tengan permiso de camión o autobús. Para hacerlo posible, la Dirección General de Tráfico (DGT) está agilizando el canje de carnés: más de 15.500 el pasado año.

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(Texto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023430324)

ENFERMEDADES ALZHEIMER

Barcelona - El aumento de los diagnósticos precoces de alzhéimer ha abierto una nueva etapa en la enfermedad en la que muchas personas conservan autonomía pero carecen de recursos específicos de apoyo, un vacío que la Fundación Pasqual Maragall busca cubrir con el programa de acompañamiento "Plenamente Activas". Érica Roura Carrera

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023054503)

MASCOTAS VACUNACIÓN

Madrid.- La sobrevacunación es una práctica que puede sobreestimular el sistema inmune de los animales, con ciertos riesgos, advierten a EFE los especialistas. La vacuna contra la rabia es la única obligatoria por ley en España para las mascotas, pero reciben muchas otras por el deseo de sus dueños de protegerlas.

(Texto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 5514162134)

TRADICIONES PICAOS

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).- El municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra revive, con motivo de la Cruz de Mayo, la ancestral tradición de los 'picaos', quienes, con el rostro tapado, golpean su espalda entre 800 y 1.000 veces con una madeja de algodón, tras lo que reciben 12 pinchazos con una bola de cera virgen con 6 cristales incrustados de dos en dos, y se les lava y cura las pequeñas heridas con agua de romero.

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EL ÚLTIMO DE LA FILA

Barcelona - Manolo García y Quimi Portet ofrecen el primero de sus dos conciertos en Barcelona, dentro de la gira de regreso de El Último de la Fila tras casi tres décadas desde su disolución, en la que interpretan los temas que les encumbraron a finales del siglo pasado, entre ellos ‘Como un burro en la puerta del baile’ o ‘Insurrección’. Guillermo Cabellos.

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- A las 20:30 horas.

ESPECTÁCULOS HUMOR

A Coruña - Eva Hache y Malena Alterio son dos de las figuras femeninas más relevantes en el mundo del humor en español y comparten una charla íntima sobre su visión del sector dentro del Encuentro Mundial de Humorismo. Por Miguel Álvarez.

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- A las 12:30 horas

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - El dibujante Carlos Giménez (Madrid, 1941) cierra su serie de cómic 'Barrio' con un quinto libro que incluye un prólogo con tono a despedida. En una entrevista con EFE, Giménez admite que no está de más considerar la retirada tras más de 60 años en activo, aunque avanza que aún tiene un proyecto en cartera que espera poder concluir y que lleva por título 'Soledad'. Begoña Fernández.

(Texto a las 08:00. 621 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

ELECCIONES ANDALUCÍA

11:30h.- Fuentes de Andalucía (Sevilla).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en Fuentes de Andalucía (Sevilla), antes de participar en un acto público centrado en la situación de la dependencia en Andalucía. Salón La Huerta, C/ General Armero 131 (Texto)

11:45h.- Jerez de la Frontera (Cádi).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto electoral en Jerez con el cabeza de lita por Cádiz, Antonio Sanz. Museos de la Atalaya (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, participa en un mitin de campaña en su ciudad natal. Alameda del Banco. (Texto)

13:00h.- Dos Hermanas. Sevilla).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, interviene ante los medios de comunicación en Dos Hermanas (Sevilla). Parque del Dinosaurio (Av José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, 11. Barrio Entrenúcleos (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Tábara (Zamora).- JUSTICIA PROTESTA.- Concentración en protesta por la salida de prisión del menor de 15 años que en 2018 violó y asesinó a la zamorana Leticia Rosino, que fue juzgado por ese crimen con arreglo a la Ley del Menor, por lo que la familia de la víctima promueve ahora cambios en la normativa para incrementar la pena para los delitos más graves cometidos por menores Plaza Mayor (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

18:00h.- San Vicente de la Sonsierra.- TRADICIONES PICAOS.- Los 'picaos' participan en el Vía Crucis organizado con motivo de la Cruz de Mayo, en el que reviven este ancestral rito, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Ermita. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- Vitoria.- POESÍA VITORIA.- Inicio de la XIV edición de Poetas de Mayo con un acto de lectura de poemas, entrega de flores y escritura con rotuladores no permanentes de poesía en los ventanales de los locales participantes floristería Arantza, Angulema, 11. (Texto) (Foto)

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS DANZA.- La coreógrafa Yurena Molina y bailarines de la Gran Canaria Dance Studio protagonizan un 'fashmob' (un baile sorpresa) en la calle mayor de Triana, en Las Palmas, organizado por Honda. Calle mayor de Triana.

12:30h.- A Coruña.- ESPECTÁCULOS HUMOR.- Las humoristas Eva Hache y Malena Alterio comparten 'Mi media comedia', dentro del Encuentro Mundial de Humorismo. Teatro Colón. (Texto) (Foto)

18:00h.- Puertollano (Ciudad Real).- TOROS PUERTOLLANO.- Corrida de toros de los diestros Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Borja Jiménez con astados de Luis Algarra Polera. Plaza de toros (Texto) (Foto)

20:30h.- Barcelona.- EL ÚLTIMO DE LA FILA.- El Último de la Fila ofrecer el primero de sus dos conciertos en Barcelona, dentro de su gira de regreso a los escenarios. Estadi Olímpic Lluis Companys. (Texto) (Vídeo)

EFE

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