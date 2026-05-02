Centenares de personas piden en Barcelona la liberación de dos activistas de la flotilla

Barcelona, 2 may (EFE).- Centenares de personas se han concentrado este sábado frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona para reclamar la puesta en libertad de los dos activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel, el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

Los manifestantes, muchos de los cuales han ondeado banderas palestinas, han portado pancartas como "Stop Israel. Stop terrorismo", "UE: basta complicidad con Israel" o "liberad a los rehenes".

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Estos dos activistas, que se han declarado en huelga de hambre, comparecerán mañana domingo ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon en una vista penal para decidir sobre la prórroga de su detención por parte de las autoridades israelíes.

Abukeshek nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. Sally, su esposa, ha explicado este sábado a EFE que Abukeshek se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".

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"Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla", ha relatado Sally. EFE