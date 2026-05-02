Javier Cortés pierde con la espada un merecido triunfo en la Goyesca de Madrid

Paco Aguado

Madrid, 2 may (EFE).- El diestro Javier Cortés se dejó ir, con su errática forma de matar al sexto toro, un merecido triunfo en la tradicional Corrida Goyesca con que hoy se celebró en Las Ventas la festividad del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, y en la que El Cid no aprovechó los dos toros de El Pilar con mayores opciones de faena grande.

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De hecho, hasta que salió ese último ejemplar la tarde transcurría en un tono excesivamente plano, sin apenas motivos para el aplauso, por mucho que al único sevillano del cartel le cupiera en suerte ese lote de nobles y dulces embestidas que, lamentablemente, nunca llegó a apurar como se merecían.

Ambos ejemplares de El Pilar ya salieron entregándose, descolgando el hocico hasta la arena, al capote de El Cid, que también entonces, sin convicción ni apuesta alguna, marcó lo que sucedería después en los dos casos: un esfuerzo notable, pero siempre inconcreto y baldío del torero para intentar afianzarse en la arena y poder así gobernar, y hasta disfrutar, de ese comportamiento tan claro y prometedor.

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Pero ni con uno ni con otro logró el veterano diestro de Salteras poco más que algunos naturales sueltos, sin ligazón, y demasiado espaciados en dos largas faenas de escaso relieve y sin coherencia técnica, donde su falta de decisión, por no calificarla de desconfianza, se respetó en silencio desde los sectores más exigentes, tal vez en respeto a su pasada trayectoria en esta plaza.

Y aunque sin alcanzar esas calidades, ese sexto iba a ser también otro de los toros charros con opciones, en tanto que, aun perdiendo algo de celo en el final de las arrancadas, tuvo al menos una fijeza y una voluntad que Javier Cortés supo aquilatar con muy buen sentido, dejándole siempre la muleta ante los pitones para impedir que el animal viera esa posible y buscada salida.

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Situado en corto, y muy asentado, el torero de Getafe fue ligándole las tandas de pases con la derecha cada vez con más fibra, muy entregado en el empeño, hasta conseguir revertir el ambiente y despertar los olés y las ovaciones más fuertes de esta goyesca de la que debió salir como claro y rotundo triunfador... de no mediar hasta tres feos bajonazos para el de El Pilar cayera entre una colectiva decepción.

Ya antes, Cortés, aun también rematando con otro espadazo bajo, se había mostrado templado con un tercero, aunque algo mayor que el que sacaron los dos "pilares" que sorteó Uceda Leal: un primero rebrincado que acabó defendiéndose y un cuarto que, tras una lidia poco adecuada, llegó al último tercio con una nobleza muy apagada que el veterano madrileño trató con pulso pero sin encontrar respuesta alguna en el tendido.

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FICHA DEL FESTEJO:

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Seis toros de El Pilar, bien armados y de serias y finas hechuras, aunque algo dispares en volúmenes y alzadas. Con el denominador común de la escasez de un punto mayor de potencia y fondo, destacó por su dulce nobleza y calidad el lote de El Cid, mientras que el sexto resultó manejable, aun sin gran celo.

Uceda Leal, de melocotón y azabache: estocada contraria perpendicular (silencio); pinchazo, media estocada delantera perpendicular y seis descabellos (silencio).

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El Cid, de verde botella y azabache: cuatro pinchazos (ovación tras dos avisos); media estocada caída delantera (silencio).

Javier Cortés, de chaquetilla blanca y taleguilla crema y azabache: estocada baja tendida (silencio); bajonazo, pinchazo, bajonazo y estocada caída delantera (silencio tras aviso).

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Entre las cuadrillas, en tarde sin muchos aciertos, sobresalió aún más la brega magistral de Iván García, mientras que Rafael González, José Antonio Maguilla y Pablo Gallego saludaron en banderillas.

Corrida Goyesca con motivo de la Festividad de la Comunidad de Madrid, con lleno en los tendidos (21.483 espectadores, según la empresa), en tarde de nubles y claros y con lluvia intermitente. EFE

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