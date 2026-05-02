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Maíllo promete "echar a Moreno Bonilla" de una Andalucía "de justicia social"

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 2 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) que su objetivo es "echar a Moreno Bonilla" del Gobierno andaluz y liderar una alternativa "de justicia social".

Maíllo ha defendido que su formación está en condiciones de gobernar si logra el respaldo suficiente en las urnas durante un acto público de campaña, donde ha afirmado que su candidatura aspira a gobernar si obtiene respaldo suficiente: "Nosotros nos mojamos y desde luego vamos a aspirar a que, si tenemos los números y el apoyo para gobernar, gobernamos Andalucía, que es como se transforma, como se lucha de verdad por Andalucía".

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El dirigente de Por Andalucía ha señalado que percibe un cambio en el ánimo del electorado progresista y ha apelado a la movilización.

"Estamos escuchando mucho a la gente y de verdad que estamos percibiendo una profunda simpatía en la calle de manera espontánea y que refleja un termómetro de un cambio de rasante y de estado de ánimo de la izquierda", ha afirmado.

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Maíllo ha criticado al Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, al que ha acusado de "abandono" de los servicios públicos y ha señalado que "cuando hay una crueldad de un gobierno que está abandonando a aquellos que más necesita" es que hay "un gobierno indecente". "Y lo digo con todas las letras".

El candidato ha cuestionado el modelo actual socioeconómico y ha planteado un debate sobre el futuro de la comunidad.

"¿Qué Andalucía queremos para el futuro? ¿La del individualismo y el sálvese quien pueda? ¿La que tenga que pagar las operaciones quirúrgicas en la privada porque la pública no te puede atender?", se ha interrogado.

Asimismo, ha lamentado la situación de los jóvenes andaluces, a quienes ha descrito como obligados a emigrar por falta de oportunidades, y ha aseverado que "esa es la Andalucía que está provocando el Partido Popular y Moreno Bonilla".

También ha anunciado medidas en educación, como la ampliación de la oferta pública de formación profesional y la eliminación de la FP privada y "que todo el mundo que quiera estudiar un ciclo formativo lo pueda hacer" y ha añadido que la prioridad de su programa pasa por fortalecer los servicios públicos y garantizar derechos sociales.

Maíllo ha llamado a concentrar el voto en su candidatura frente al PP y la posible influencia de Vox y ha defendido que "tiene que gobernar una fuerza como Por Andalucía porque tenéis la seguridad de que nunca va a gobernar con Vox ni va a hablar con Vox para llegar a ningún acuerdo". EFE

fjs/fs/ess

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