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AUGC exige perseguir a redes de tráfico tras el rescate de 7 cadáveres del mar en Almería

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Almería, 2 may (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido este sábado la "persecución sin tregua" a las redes que trafican con vidas humanas, tras recuperar el instituto armado en los últimos días siete cuerpos sin vida en el litoral almeriense, lo que la organización ha calificado como "un homicidio con beneficio económico".

En sus redes sociales, la asociación ha subrayado que los cadáveres rescatados pertenecen a "personas con nombres y familias que confiaron sus vidas a quienes las explotan y las abandonan al mar", al tiempo que ha clamado para que no se produzcan "más muertes" en el Mediterráneo.

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La AUGC también ha trasladado su apoyo y agradecimiento a los compañeros que acudieron a este rescate por su "entrega en las peores circunstancias" y ha añadido que "no están solos".

Este pronunciamiento se produce después de que la Guardia Civil rescatara hasta siete cadáveres en aguas próximas a Almería desde el pasado domingo, unos hallazgos vinculados al posible naufragio de una patera.

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Según los datos de la Comandancia y fuentes próximas al caso, los cuerpos han ido apareciendo a lo largo de la costa, desde Roquetas de Mar hasta el Cabo de Gata, incluyendo puntos como Carboneras, Garrucha y Mojácar.

Por el momento, los agentes mantienen la investigación abierta para determinar el origen de los mismos, si bien todo apunta a que los migrantes viajaban en una embarcación que terminó hundiéndose.

De forma paralela, la ONG 'Héroes del Mar' denunció este viernes que el Servicio Marítimo rescató una embarcación con tres motores de alta cilindrada en la que viajaban dos supervivientes y un hombre fallecido, aunque todavía se desconoce si esta intervención guarda relación con la patera naufragada. EFE

mma/fs/may

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EFE

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