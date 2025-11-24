Espana agencias

La Audiencia Nacional investiga el incidente de Vallecas como posible terrorismo yihadista



La Audiencia Nacional ha abierto una investigación declarada secreta por posible terrorismo yihadista tras la intervención de la Policía Nacional el fin de semana en Vallecas (Madrid) para reducir a un individuo que se abalanzó con un cuchillo contra tres personas.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias secretas por un presunto delito de terrorismo.

En atacante fue abatido por un disparo ya que, según fuentes de la investigación, se abalanzó sobre tres personas con un cuchillo, y luego hizo lo propio con agentes de la Policía, que finalmente abrieron fuego para reducirlo.

La Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional se encargó de realizar el atestado, remitido a la Audiencia Nacional.

