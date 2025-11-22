Espana agencias

Zapatero afirma que Sánchez es el responsable del "mejor momento de la historia" que atraviesa España

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez es el responsable del "mejor momento de la historia" que atraviesa España, debido a que "no hay violencia política, no hay crisis territoriales, la situación del empleo ha alcanzado cotas históricas".

De esta forma se ha expresado durante la clausura de la IV Escuela de Gobierno que el PSOE de Castilla y León ha celebrado en Salamanca, donde ha destacado el incremento de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la reducción de desigualdades y la existencia de una economía productiva y competitiva.

Durante su intervención, también ha señalado una "obligada reflexión" sobre los 50 años de democracia tras la muerte de Franco, los "mejores 50 años de la historia de España", porque "no ha habido país que haya progresado y prosperado tanto" en ese período.

