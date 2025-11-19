Espana agencias

Vox celebra el fin de semana su interpalamentaria en Salamanca que cerrará con un mitin de Abascal

Vox celebrará los próximos viernes y sábado, 21 y 22 de noviembre, en Salamanca sus jornadas interparlamentarias, un encuentro que se afronta como una cita "clave" para la organización y coordinación interna del partido bajo el lema 'Soluciones'. Será clausurado con un mitin del presidente del partido, Santiago Abascal, en la plaza de Los Bandos.

Durante estos dos días, la capital salmantina acogerá a los diputados nacionales, autonómicos y europeos de la formación, que se reunirán para analizar en "profundidad" las cuestiones "más relevantes de la actualidad política y social que atraviesa España", según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

Las sesiones tendrán lugar en el Hotel Forum de Salamanca, donde se desarrollarán diversas ponencias, mesas de trabajo y encuentros sectoriales. El acto inaugural contará con la intervención del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien dará la bienvenida a los participantes y la clausura correrá a cargo del presidente del partido, Santiago Abascal.

Posteriormente, el líder de Vox dará un mitin en la Plaza de los Bandos de la capital salmantina a las 13.00 horas.

En total, alrededor de 200 representantes de Vox, entre ellos eurodiputados, diputados del Congreso y parlamentarios de las diferentes cámaras autonómicas, asistirán a estas jornadas. Todos ellos "tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias y profundizar en los temas que marcan su actividad parlamentaria diaria", así como de establecer las "principales líneas de trabajo" a seguir durante los próximos meses con los portavoces nacionales de la formación: Samuel Vázquez (Interior, Inmigración y Seguridad), Rocío de Meer (Emergencia Demográfica), Isabel Pérez Moñino (Agenda España), Jorge Buxadé (Europa), Carlos H. Quero (Vivienda), José María Figaredo (Economía y Energía), Rodrigo Alonso (Trabajo y Campo), Alberto Rodríguez Almeida (Industria), Júlia Calvet (Juventud), Ainhoa García (Familia), María García Fuster (Sanidad) y Joaquín Robles (Educación).

Entre los asuntos que centrarán las reuniones destacan la gestión de la inmigración, las políticas de vivienda, la protección de la familia y otras cuestiones que ocupan un lugar "prioritario" en la agenda legislativa y de acción política de la formación. El objetivo del encuentro es "fortalecer la estructura interna" y "ajustar la estrategia" política de Vox.

Además, según han informado desde el partido, "estas jornadas servirán para poner en común propuestas e iniciativas, evaluar el trabajo realizado en las instituciones y reforzar la coordinación entre los distintos niveles de representación del partido, con el fin de afianzar la línea de actuación conjunta en todo el territorio nacional".

EuropaPress

