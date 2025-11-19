Espana agencias

Tellado confía en un pacto con Vox para investir a Pérez Llorca: "Tenemos claro que sabrán anteponer el interés general"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que su partido confía en llegar a un acuerdo con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón y ha dicho que tienen "claro" que ambas formaciones "sabrán anteponer el interés general" al interés "particular o electoral".

Así se ha pronunciado poco después de que el PP haya registrado la candidatura de Pérez Llorca en un documento con la firma de todos los diputados del PPCV en la Comunidad Valenciana, entre ellos el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que son los dos únicos parlamentarios que no han estado presentes en la reunión previa del Grupo Popular en Les Corts.

Al ser preguntado por la marcha de esas negociaciones con el partido de Santiago Abascal y si están negociando alguna medida concreta para investir al candidato del PP, Tellado ha señalado que ambos partidos está dialogando y ha añadido que el PP confía en que "dentro de los plazos previstos por la ley electoral, se llegue a un acuerdo para la investidura de Juanfran Pérez Llorca".

"Confiamos en que eso pueda ser así porque tenemos claro que PP y Vox sabrán anteponer el interés general por encima de intereses particulares o electoralistas. Y tenemos claro que ambos partidos, porque ya lo hemos demostrado, sabremos defender que lo prioritario hoy en la Comunidad Valenciana es que la reconstrucción de la provincia de Valencia se lleve a buen término", ha declaro en una rueda de prensa en el Congreso.

Tras denunciar el "abandono absoluto" que, a su juicio, sufre esta comunidad por parte del Gobierno de España, se ha mostrado convencido de que PP y Vox sabrán "anteponer el interés general y la búsqueda de consensos para que un Gobierno que está funcionando nadie lo detenga". "Por lo tanto, confiamos en la buena marcha de esas conversaciones", ha concluido el secretario general del PP.

