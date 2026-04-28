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Fiscalía investiga la difusión en redes de vídeos de personas ebrias en la Feria de Abril

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Sevilla, 28 abr (EFE).- La Fiscalía de Criminalidad Informática ha abierto diligencias para investigar la difusión en distintas redes sociales, sobre todo TikTok, de vídeos de personas ebrias en la Feria de Abril de Sevilla, muchas de ellas bajo la etiqueta #papagorda, según han informado este martes a EFE fuentes del Ministerio Público.

Esta actuación por parte de este órgano especializado responde a un atestado con una serie de enlaces de perfiles presentado recientemente por la Policía Local de Sevilla ante el propio Ministerio Fiscal, que considera que los hechos podrían ser constitutivos en algunos casos de posibles delitos contra la integridad moral.

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Una vez abiertas las diligencias, tras el atestado del departamento policial dedicado a la supervisión y el rastro de redes, el grupo de delitos tecnológicos de Policía Judicial profundizará en las diligencias para determinar el alcance de estas publicaciones audiovisuales, en las que mayoritariamente puede verse a asistentes a la feria en estado de embriaguez.

En estos casos, han añadido las fuentes de la Fiscalía, también se pone especial atención a los comentarios que reciben ese tipo de publicaciones y cuyo contenido llega a ser incluso peor que el de los propios vídeos, especialmente cuando representan un ataque contra algún colectivo o inciten al odio o la discriminación.

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Las mayoría de los enlaces y perfiles que van a ser investigados corresponden a la red social TikTok, a través de la que han sido difundidos vídeos en los que aparecen personas bajo los efectos del alcohol en la Feria de Sevilla y otro tipo de contenidos vinculados a esta celebración.

Al margen de que la apertura y el avance de las diligencias permita determinar la posible existencia de delito en función del tipo de contenido, la Fiscalía suele ponerlo igualmente en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos.

También comunica a las plataformas responsables de esas redes que los contenidos publicados pueden atentar contra la dignidad de las personas, para que bien borren las publicaciones o cierren los perfiles correspondientes.

Tal y como recoge el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) en su último Informe #papagorda, correspondiente a 2024, este 'hashtag' comenzó a utilizarse en Twitter (actual X) durante la Feria de Sevilla de 2019.

Bajo esta etiqueta se difundió una variada tipología de contenidos, en su mayoría imágenes y vídeos de personas en evidente estado de embriaguez con la intención de mofarse de quienes aparecen en los mismos.

Este 'hashtag' continúa repitiéndose en los años siguientes, con la excepción de 2020 y 2021 cuando no se celebró la feria debido a las medidas adoptadas con motivo de la covid-19, y se ha ido haciendo más viral, recoge dicho informe. EFE

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