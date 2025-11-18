Espana agencias

El PP busca modificar el Código Penal en el Senado para legalizar el corte de suministros a viviendas okupadas

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles una proposición de ley que modifica el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una "finca ocupada ilegalmente".

Eso sí, la proposición de ley se aprobará en el Senado gracias a la mayoría del PP, aunque se remitirá al Congreso de los Diputados para iniciar su recorrido parlamentario.

Lo que proponen los 'populares' es una modificación del Código Penal para añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1, el que habla de las ocupaciones ilegales, en el que se recoja explícitamente que la interrupción de suministros en una casa okupada "en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones".

Según la exposición de motivos de la proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP expone que la Audiencia Provincial de Barcelona avaló "que los propietarios pueden cortar los suministros a los okupas sin que esto se considere un delito de coacciones".

"La interrupción de los suministros avalada por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal", celebra el PP.

Sin embargo, buscan modificar el Código Penal "para clarificar criterios y que se pueda aplicar legalmente en toda España".

EuropaPress

