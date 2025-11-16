Guardiola pide una "mayoría" que permita a Extremadura avanzar "sin muros" frente a la pinza PSOE-Vox

La presidenta del PP de Extremadura y del Ejecutivo regional extremeño, María Guardiola, ha pedido de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre una "mayoría suficiente" para que la comunidad pueda "seguir avanzando sin muros" frente a la "pinza" que, ha lamentado, conforman PSOE y Vox.

Lo ha hecho este domingo en un acto público, enmarcado en la precampaña de las elecciones autonómicas extremeñas, que ha tenido lugar en la localidad pacense de Lobón, contando con la participación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, reivindicando al PP como el partido "de la gestión limpia y de la confianza", Guardiola se ha mostrado este domingo tajante al asegurar que Vox en Extremadura "ha dejado de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema", afeando que "más de 40 veces, en el último año" la formación ha votado "sistemáticamente" con el PSOE y Podemos en la Asamblea extremeña.

"Es muy fácil ponerse detrás de una pancarta a dar berridos y decir barbaridades sin responsabilidad y sin ningún aporte", ha considerado la líder de los 'populares' en Extremadura, agregando que "no hay nada como esa 'derechita' valiente que por la mañana está dando lecciones de pureza y por la tarde regala oxígeno puro al PSOE de Sánchez y Gallardo".

UN CANDIDATO QUE "NO ES DIGNO" DE SERLO

Del mismo modo, ha reiterado su percepción de que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "no es digno" de serlo ni un "hombre en el que se pueda confiar".

En esa línea, Guardiola ha recordado que el líder de los socialistas en la región tiene "dos citas muy importantes en su agenda: la del próximo 21 de diciembre, aunque no lo quieran ni los suyos, y la del 9 de febrero, cuando se va a tener que sentar delante de un juez a dar la cara".

"¿Qué ejemplaridad es esa? ¿Qué partido elige como líder a un hombre que ha engañado a toda Extremadura? ¿A un hombre que ha utilizado el dinero público para pagar sus favores para asegurarse un carguito?", ha espetado la presidenta de los 'populares' extremeños.

Ensalzado a su partido como una formación con "muchas ganas de ganar" que está "unida, fuerte, ilusionada, preparada y que se preocupa por la gente", Guardiola ha considerado tener "enfrente" a un PSOE con "juicios pendientes, citaciones a mansalva y una gran cascada de corrupción".

UNA "INQUISICIÓN DISFRAZADA DE FEMINISMO"

Convencida de que a los "fundamentalistas" y "espíritus puros del feminismo" les "escuece mucho" que se haya convertido en la primera presidenta de la Junta de Extremadura y que sea del PP, Guardiola ha asegurado que no está dispuesta a recibir "lecciones" de a quienes el feminismo se les cae "cuando se apaga la luz, consumen prostitución y tratan a las mujeres como ganado".

"Las mujeres del PP somos libres y dueñas de nuestro destino", ha asegurado la presidenta de los 'populares' extremeños, tras afear lo que ha tildado de un "paternalismo casposo" e "inquisición disfrazada de feminismo" con que, asegura, "la izquierda" señala.

Finalmente, Guardiola ha vuelto a referirse a los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre avanzando que, si vuelve a lograr "formar Gobierno", aprobará "el mejor presupuesto que haya tenido Extremadura en su historia".

"Nosotros sí hemos venido a construir, no a bloquear", ha insistido Guardiola añadiendo seguidamente que la intención de los 'populares' es "empujar" a la región y "situarla en el lugar en el que merece estar desde hace mucho tiempo", algo para lo cual ha identificado como "imprescindible" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue a la presidencia del Ejecutivo central.

"Cuando esto suceda, la democracia va a respirar por fin aliviada porque vendrá un hombre que sabe perfectamente que gobernar es trabajar, no negociar con delincuentes para agarrarse al poder", ha espetado la presidenta extremeña.

En el acto, también ha intervenido el alcalde de Lobón, Roberto Romero, quien ha resaltado que, a su juicio, en el mundo rural los alcaldes 'populares' saben hacer las cosas "de forma diferente", por medio de una política "cercana", a la par que ha puesto en valor medidas adoptadas por el Ejecutivo regional actual que, ha asegurado, suponen una apuesta por la industrialización de los pueblos para el futuro de sus jóvenes, así como una mejora del bienestar de los extremeños "vivan donde vivan y piensen de la forma que piensen".