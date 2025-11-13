Espana agencias

La defensa del fiscal general asegura que no ha recibido "ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno"

Guardar

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este jueves en la sexta y última sesión del juicio que se ha celebrado en su contra en el Tribunal Supremo (TS) que el jefe del Ministerio Público recibiera indicaciones de Presidencia del Gobierno y ha incidido en que "no se ha practicado" ni una sola prueba de cargo que permita afirmarlo.

Así se ha pronunciado el abogado del Estado José Ignacio Ocio durante su turno para presentar su informe final del juicio donde se ha analizado una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la que García Ortiz se enfrenta a 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación.

El fiscal general está acusado de haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el correo que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese mismo año para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.

"No se ha practicado prueba de cargo para afirmar, y esto lo digo con toda la rotundidad, que el señor fiscal general de Estado haya recibido ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno. Hasta aquí podíamos llegar", ha dicho.

De esta forma se ha referido a la alusión que hizo el magistrado instructor Ángel Hurtado, al acercar a juicio a García Ortiz, de que había actuado por "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", algo que la Sala de Apelación eliminó de la causa al entender que tal afirmación no había sido "acreditada con suficiencia".

NO CONOCE A VALLÉS NI A SÁNCHEZ ACERA

La defensa ha calificado de "extravagante" esta "ramificación" de la "vía Moncloa" que "ha perdido muchísima fuerza" de cara al juicio en el Supremo. Así, ha reiterado que García Ortiz no conoce al ex secretario de Estado Francesc Vallés ni a la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Asimismo, la Abogacía del Estado ha rechazado el resto de acusaciones vertidas contra el fiscal general durante la instrucción y el juicio: "Los hechos que se atribuyen carecen de base probatoria, son atípicos. Es inocente de todo lo que se está diciendo haciendo aquí".

En este sentido, ha criticado que se haya "criminalizado" la dación de cuentas que activó el fiscal general para conocer del caso de González Amador y la nota institucional que difundió el Ministerio Público la mañana del 14 de marzo de 2024 para desmentir la información que publicó 'El Mundo' la noche anterior, en la que se decía que Fiscalía había propuesto un pacto a la pareja de Díaz Ayuso.

Tras la intervención del abogado del Estado, García Ortiz ha optado por no hacer uso de su derecho a la última palabra, por lo que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha declarado que el juicio ha quedado "visto para sentencia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una trabajadora del PSOE, sobre el dinero que entregaba en Ferraz: "No me gusta tenerlo en el cajón, no lo veo lógico"

Una trabajadora del PSOE, sobre

El congreso de PDE reunirá a líderes globales, activistas e intelectuales para "defender la democracia y renovar Europa"

Infobae

El presidente del CES avisa de que ante incertidumbres la población busca "seguridad" en regimenes "totalitarios"

El presidente del CES avisa

Visto para sentencia el juicio contra el fiscal general por la presunta filtración contra el novio de Díaz Ayuso

Visto para sentencia el juicio

La defensa de García Ortiz esgrime que no puede haber revelación porque el propio novio de Ayuso rompió el secreto

La defensa de García Ortiz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior lleva al TSJM el

Interior lleva al TSJM el reglamento de armas de la Policía Local madrileña: el uso de fusiles y balas expansivas que enfrenta a la normativa estatal y la autonómica

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde puedes ver la gala desde España

¿Los periodistas o la UCO? El juicio al fiscal general queda visto para sentencia con la tarea de decidir qué testimonios se impondrán

La defensa del fiscal general denuncia “un juicio paralelo” que ha creado “un entorno adverso para la presunción de inocencia” de su representado

La justicia niega la nacionalidad española a una mujer descendiente de sefardíes: no pudo acreditar que sus antepasados procedieran del país

ECONOMÍA

Los extranjeros calientan los precios

Los extranjeros calientan los precios de la vivienda en el litoral español: una de cada tres casas vendidas las compran ellos

España lidera el desempleo de la OCDE con los mayores ratios de paro entre jóvenes y mujeres

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 13 noviembre

Muere un trabajador a punto de jubilarse por estrés en el trabajo y su viuda cobra una pensión vitalicia: hacía más de 12 horas y le llamaban de noche

Hackean la web de Trabajo para la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar: un “ataque malicioso”

DEPORTES

Marc Márquez explica cómo era

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”

Valencia transformará los tapones de botellas recogidos en Mestalla en mobiliario y material deportivo destinados a zonas afectadas por la DANA

A qué hora y dónde ver el partido de Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals

Detenido el presunto líder del narcotráfico en Baleares: hijo de un exjugador del Mallorca y ex luchador profesional de MMA

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto