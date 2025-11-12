Espana agencias

El Congreso guarda un minuto de silencio en memoria de Donato Fuejo, exdiputado socialista y expresidente del CSN

El Pleno del Congreso ha guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria de Donato Fuejo, exdiputado socialista y segundo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, que falleció el pasado día 9 de noviembre.

Poco antes de dar paso a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha invitado a sus señorías a rendir homenaje a la figura de Donato Fuejo, algunos de cuyos familiares seguían la sesión desde la tribuna de invitados del hemiciclo.

Donato Fuejo, nacido en Vigo y cardiólogo de profesión (participó en el primer trasplante de corazón realizado en España), llegó al Congreso en las elecciones de 1977 como diputado del Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, y repitió en los siguientes comicios tras la fusión de ese partido con el PSOE hasta 1984.

En 1987 fue nombrado presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en su mandato, que acabó en 1994, le toco lidiar con el accidente de la central nuclear de Vandellós I que acabó provocando su clausura, y con la catástrofe de Chernóbil, que, según dijo en su día, "marcó un hito en la explotación de la energía nuclear".

