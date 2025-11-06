Espana agencias

Turull (Junts) no comparte la sentencia del TEDH avalando al Supremo y mantiene que se vulneraron sus derechos políticos

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado este jueves su respeto por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando al Tribunal Supremo, pero admite que no la comparte, ya que sigue manteniendo que se vulneraron sus derechos políticos y que su encarcelamiento fue una decisión política.

En declaraciones a los medios, ha reaccionado así después de que el TEDH haya descartado que el Tribunal Supremo vulnerara los derechos políticos de Turull; al presidente de ERC Oriol Junqueras, y al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez por ordenar su ingreso en prisión provisional tras el 1-O e impedirles participar en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

"Mantenemos que mi encarcelamiento, en pleno debate de investidura, respondió a criterios políticos para descabezar, como ya dijo alguien, el movimiento independentista. Nosotros persistiremos hasta que veamos ganados nuestros derechos", ha recalcado.

Turull está convencido de que si no hubiera optado al debate de investidura para ser presidente de la Generalitat en el contexto de entonces, "seguramente las cosas habrían ido de otra manera".

"En ese momento ya se dijo por parte del Gobierno aquello de que ninguno de los líderes del proceso independentista deben poder seguir en política", ha señalado.

En su opinión, la sentencia del TEDH responde a un trabajo de la Abogacía del Estado después de haber "decorado y afinado muy jurídicamente lo que fue una decisión política".

Tras desear que esto no le pase a nadie, más allá de colores políticos, ha dejado claro que lo volvería a hacer: "Evidentemente", ha añadido.

Así, ha asegurado que seguirán confrontando y plantando cara a los jueces que se dedican a hacer "de justicieros contra el independentismo".

EuropaPress

