Espana agencias

La Audiencia Nacional también absuelve a Villarejo de la investigación a un empresario marbellí

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado absolver nuevamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en este caso de la acusación de haber accedido a datos reservados de un empresario marbellí por encargo de una mujer con la que tenía un litigio urbanístico, al entender que no consta que participara en los hechos.

En cambio, en una sentencia recogida por Europa Press, el tribunal condena a un año de cárcel a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla como autores de un delito de descubrimiento de secretos de particulares.

Los magistrados no consideran probado que Villarejo cometiera delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público.

La Fiscalía pidió nueve años de cárcel para Villarejo en esta pieza del 'caso Tándem'. También solicitaba 8 años de prisión para el exinspector de la Comisaría General de Información Constancio Riaño, así como 4 años y 9 meses para el exinspector Antonio Bonilla y para Rafael Redondo, socio del comisario jubilado y al que acordó juzgar en otro momento por problemas de salud.

En su declaración, Villarejo negó haber participado en la presunta investigación privada desde su grupo empresarial CENYT al empresario marbellí, argumentando que estaba centrado en "muchos temas de encargos oficiales". "Estaba con mil líos", afirmó.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

