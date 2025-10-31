Espana agencias

'No me pises que llevo chanclas' completa su regreso con el lanzamiento de un nuevo disco

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sevilla, 31 oct (EFE).- 'No me pises que llevo chanclas', el grupo de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) creador del llamado 'Agropop', ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco el próximo 12 de diciembre, del que ya hay un adelanto, un tema titulado 'Me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar', con lo que completan su vuelta al mundo de la música.

En un comunicado, el grupo ha informado de que se trata de la continuación de "su renovada etapa" y ha explicado que el nuevo lanzamiento será "un disco al más puro estilo Agropop", como ellos mismos definen.

Con 'Me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar', tema que va acompañado de videoclip, No me pises que llevo chanclas sigue haciendo una música "sin complejos, canciones que hacen felices al personal y, de esa manera, consiguen que estos tiempos tan convulsos sean más llevaderos".

Aunque todavía no se ha desvelado el nombre, el disco ya tiene fecha de lanzamiento, una nueva colección de canciones que han grabado con calma desde Sevilla, que retrata mucho "su realidad, como está el mundo ahora", y aprovechan también para hacer "ciertos autorretratos", tanto musicalmente como personalmente en el grupo.

Durante el último año, el grupo ha estado de gira por toda España con '¡35 Años con Chanclas!', tour compuesto por aproximadamente 50 conciertos.

El concierto inaugural fue en noviembre de 2024 en Sevilla y el culmen a esta celebración de aniversario lo pondrá el lanzamiento del disco y el concierto especial de presentación el próximo 10 de enero en el Teatro Eslava de Madrid, y que contará con invitados tan especiales como José Manuel Casañ, de Seguridad Social, y Miguel Costas, de Siniestro Total. EFE

fcs/bfv/ros

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Piden 3 años de cárcel por conducción temeraria y huir de un control de la Guardia Civil durante el festival Aquasella

Piden 3 años de cárcel

Intervenidos 2,5 millones de cigarrillos y 5.200 litros de 'gas de la risa' a una banda

Infobae

Juan Ramón Martínez (UME): El cambio climático exige rediseñar tácticas frente a incendios

Infobae

El senador del PP que interrogó a Sánchez dice que analizarán llevarle a los tribunales: "Fue acorralado por la verdad"

El senador del PP que

El fiscal pide 30 años de cárcel al acusado de matar a una tendera en Madrid para robarla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado analiza la “multa

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso afronta las preguntas

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”