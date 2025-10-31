'No me pises que llevo chanclas' completa su regreso con el lanzamiento de un nuevo disco

Sevilla, 31 oct (EFE).- 'No me pises que llevo chanclas', el grupo de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) creador del llamado 'Agropop', ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco el próximo 12 de diciembre, del que ya hay un adelanto, un tema titulado 'Me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar', con lo que completan su vuelta al mundo de la música.

En un comunicado, el grupo ha informado de que se trata de la continuación de "su renovada etapa" y ha explicado que el nuevo lanzamiento será "un disco al más puro estilo Agropop", como ellos mismos definen.

Con 'Me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar', tema que va acompañado de videoclip, No me pises que llevo chanclas sigue haciendo una música "sin complejos, canciones que hacen felices al personal y, de esa manera, consiguen que estos tiempos tan convulsos sean más llevaderos".

Aunque todavía no se ha desvelado el nombre, el disco ya tiene fecha de lanzamiento, una nueva colección de canciones que han grabado con calma desde Sevilla, que retrata mucho "su realidad, como está el mundo ahora", y aprovechan también para hacer "ciertos autorretratos", tanto musicalmente como personalmente en el grupo.

Durante el último año, el grupo ha estado de gira por toda España con '¡35 Años con Chanclas!', tour compuesto por aproximadamente 50 conciertos.

El concierto inaugural fue en noviembre de 2024 en Sevilla y el culmen a esta celebración de aniversario lo pondrá el lanzamiento del disco y el concierto especial de presentación el próximo 10 de enero en el Teatro Eslava de Madrid, y que contará con invitados tan especiales como José Manuel Casañ, de Seguridad Social, y Miguel Costas, de Siniestro Total. EFE

