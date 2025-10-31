Espana agencias

La IA aterriza en la gestión del fútbol y fútbol sala

Por Newsroom Infobae

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- Las victorias, muchas veces, van más allá del puro aspecto deportivo y se consiguen también a través de la gestión y la forma de medir lo que antes no se podía. La llegada de la inteligencia artificial a esa gestión deportiva está marcando un punto de inflexión en la forma que los clubes entienden el valor de su marca y el de sus patrocinadores.

La IA está empezando a cambiar muchos de los hábitos laborales en numerosos sectores de la sociedad y el deporte no es ajeno a ello. Uno de los casos más destacados es el del Family Cash Alzira FS, que junto a Pablo Sala, especialista en inteligencia artificial aplicada a la gestión deportiva, ha implementado una herramienta capaz de analizar automáticamente la visibilidad de los patrocinadores en los vídeos resumen de la RFEF.

La IA detecta los logotipos que aparecen en la pista, las equipaciones o las vallas y genera un informe detallado con los segundos de exposición de cada marca.

Según los datos del informe correspondiente a las seis primeras jornadas de la Primera División de Fútbol Sala, los patrocinadores del Alzira FS obtuvieron un 200% más de exposición visual como equipo local en comparación con los encuentros disputados fuera de casa.

Entre las marcas más visibles destacan Family Cash, Joma y FICXA, lo que demuestra el trabajo minucioso que el club está realizando para maximizar el valor de sus patrocinadores en el Palau. Pero lo más relevante no son solo los números, sino lo que permiten hacer con ellos.

“Cuando Pablo Sala nos informó de que había una herramienta que analizaba el impacto de nuestros patrocinadores en el contenido digital que generamos, nos pusimos manos a la obra y, en cuestión de minutos, teníamos varios informes con los minutos de aparición de cada logo. Esto nos ayuda a dar valor a las empresas que invierten en nuestro deporte y, además, nos ofrece datos muy interesantes que sirven para redirigir las estrategias de patrocinio", declara a EFE Vicente Fontana, presidente del club valenciano.

Este tipo de herramientas, antes reservadas a grandes Ligas, están comenzando a ser accesibles para clubes con presupuestos más modestos gracias a los avances en inteligencia artificial. Entre los valores añadidos que favorecen su potencialidad están los de permitir justificar retornos de inversión, ajustar contratos y mejorar la relación entre clubes y patrocinadores.

El SegoSala (Segovia) también está aplicando sistemas de IA para mejorar su comunicación desde una visión estratégica, optimizar procesos internos y medir el impacto de su presencia digital. “La IA no viene a sustituir personas, sino a facilitar el trabajo a quienes ya lo hacen bien”, resume Sala.

También el CD Malilla (Valencia) se ha incorporado a SALA IA PRO, la comunidad de clubes innovadores como parte de su plan de transformación digital. El club ya se ha consolidado como uno de los pioneros de la Comunidad Valenciana en este ámbito.

Por su parte, el histórico CD Peña Azagresa, con más de cien años de historia, ha decidido sumarse recientemente al proyecto, demostrando que la innovación no entiende de categorías ni de antigüedad.

Por ejemplos como estos, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha ofrecido el primer curso de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión deportiva a todos sus clubes con más de cien inscritos. Aunque es la primera federación en España en dar este paso, probablemente será la que marque el camino para muchas otras. EFE

