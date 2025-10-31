Espana agencias

El Gobierno de Ayuso destina 37,2 millones adicionales a la educación concertada en 2026

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará 1.391 millones euros a la educación concertada en el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año, frente a los 1.353,8 millones de euros de este año, lo que suponen 37,2 millones de euros más.

El anteproyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2026 asigna a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades una dotación total de 6.964.838.224 euros, con un crecimiento global del 3,9 % respecto a 2025, según el documento aprobado por el Consejo de Gobierno este miércoles y entregado a la Asamblea al día siguiente para su tramitación parlamentaria.

Dentro de estas cuentas, la partida de mayor volumen se destina a financiar la educación concertada, becas y ayudas al estudio.

El grueso de este programa, 1.391 millones de euros, se concentra en la financiación de los conciertos educativos -las enseñanzas impartidas en centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos-, lo que implica un aumento de 37,2 millones de euros con respecto a los 1.353,8 millones de euros presupuestados en 2025.

Esta cuantía se corresponde con las previsiones para el pago del personal docente con nómina delegada, personal complementario, gastos de funcionamiento y la implementación de programas educativos especiales en estos centros.

Los mayores incrementos se prevén en los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, para atender a la bajada progresiva de la ratio de alumnos por unidad escolar, iniciada en el curso 2022-2023

El programa también contempla 256,6 millones de euros para becas y ayudas a la educación no universitaria.

 La partida más cuantiosa de las cuentas de la Consejería de Educación para 2026 es para gastos de personal, dotada con 3.429 millones de euros.

El programa de Universidades dispone de 1.239 millones de euros.

El área de Investigación, Desarrollo e Innovación asciende a 181 millones de euros, con 165 millones de euros en transferencias de capital para financiar el nuevo Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (VII PRICIT) para el periodo 2026-2029.

La Consejería destaca el compromiso con la libertad de elección educativa como marco de sus políticas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Experto arabista lamenta la dualidad de la UE, atrapada entre la condena y la inacción

Infobae

Hallan sin vida a la ocupante de un coche que cayó en el cauce del río Serpis en Gandia

Infobae

BOE publica el inicio del proceso para declarar La Magdalena lugar de memoria democrática

Infobae

Osasuna regresa al Carlos Tartiere 7 años después

Infobae

Canadá retoma en la APEC su diálogo económico con China en medio de la tensión con EE. UU.

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia avala que los

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la DANA que sigue el rastro de todas las evidencias de lo que pasó el 29 de octubre para no dejar escapar a Carlos Mazón

La Universidad Complutense reconoce en un documento que algunos de sus edificios no tienen sistema de detección de incendios y que alumnos y personal están “sin protección”

ECONOMÍA

Caixabank gana 4.397 millones de

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados ya cuesta de media en España 223.000 euros, tras subir 34.000 euros en un año

El mercado laboral cierra sus puertas a la generación Z: las ofertas de primeros empleos caen casi un 30% y uno de cada tres se arrepiente del sector elegido

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”