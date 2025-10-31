El Gobierno de Ayuso destina 37,2 millones adicionales a la educación concertada en 2026

Madrid, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará 1.391 millones euros a la educación concertada en el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año, frente a los 1.353,8 millones de euros de este año, lo que suponen 37,2 millones de euros más.

El anteproyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2026 asigna a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades una dotación total de 6.964.838.224 euros, con un crecimiento global del 3,9 % respecto a 2025, según el documento aprobado por el Consejo de Gobierno este miércoles y entregado a la Asamblea al día siguiente para su tramitación parlamentaria.

Dentro de estas cuentas, la partida de mayor volumen se destina a financiar la educación concertada, becas y ayudas al estudio.

El grueso de este programa, 1.391 millones de euros, se concentra en la financiación de los conciertos educativos -las enseñanzas impartidas en centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos-, lo que implica un aumento de 37,2 millones de euros con respecto a los 1.353,8 millones de euros presupuestados en 2025.

Esta cuantía se corresponde con las previsiones para el pago del personal docente con nómina delegada, personal complementario, gastos de funcionamiento y la implementación de programas educativos especiales en estos centros.

Los mayores incrementos se prevén en los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, para atender a la bajada progresiva de la ratio de alumnos por unidad escolar, iniciada en el curso 2022-2023

El programa también contempla 256,6 millones de euros para becas y ayudas a la educación no universitaria.

La partida más cuantiosa de las cuentas de la Consejería de Educación para 2026 es para gastos de personal, dotada con 3.429 millones de euros.

El programa de Universidades dispone de 1.239 millones de euros.

El área de Investigación, Desarrollo e Innovación asciende a 181 millones de euros, con 165 millones de euros en transferencias de capital para financiar el nuevo Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (VII PRICIT) para el periodo 2026-2029.

La Consejería destaca el compromiso con la libertad de elección educativa como marco de sus políticas. EFE