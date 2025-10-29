Espana agencias

Un vocal de Belate dice que había una "guerra" entre presidente y secretario de la mesa y eso la "bloqueó"

Por Newsroom Infobae

Un vocal de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, Pablo González, ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que existía una "guerra" entre el presidente de la mesa, Jesús Polo, y el secretario, Lorenzo Serena.

Pablo González -que dio su mayor puntuación a la UTE de Acciona-Servinabar, la segunda a Obenasa y la tercera a Mariezcurrena- ha afirmado que las reuniones en una mesa de contratación "valen para mucho", pero "cuando hay una reunión en la que dos personas se sientan en distintas esquinas y no quieren acercarse...". "Parecía que tanto Lorenzo como Jesús no acercaban posturas. El resto lo intentaba con más o menos empeño, pero la guerra fue entre los dos y fue lo que bloqueó la mesa", ha indicado González a preguntas de UPN.

Durante su comparecencia, el vocal ha asegurado que no ha recibido ninguna presión ni sugerencia por parte del presidente de la mesa para que realizara su valoración y que tampoco ha tenido ninguna influencia política. "Con mi trabajo, desde luego no ha habido injerencia política", ha subrayado.

Preguntado sobre la rumorología que existía acerca de que la adjudicación sería para Accionar-Servinabar, González ha afirmado que "yo no me dedico a eso, yo me dedico a trabajar". "Si me tuviera que parar cada vez que alguien dice que ha oído que... Se trata de hacer el trabajo con lo que tenemos. Los rumores están siempre ahí, pero eso es ruido de fondo, no hay que prestarle atención", ha indicado, para afirmar que "siempre hay rumores y lo mejor es no prestar atención".

Además, ha asegurado que la primera vez que escuchó hablar de los rumores sobre esta adjudicación fue de boca del secretario de la mesa. "Yo no lo había oído nunca", ha indicado.

Cuestionado acerca del procedimiento seguido para que los técnicos emitieran sus puntuaciones, Pablo González ha señalado que "no es algo que se cierre antes de cada procedimiento". "Depende de la mesa, no es algo que esté cerrado. En algún momento, después de reunirnos y comentar las cosas, Jesús Polo pidió que le pasásemos la valoración, cosa que no es tan inusual", ha explicado.

González ha señalado que no recuerda en qué fecha envió su puntuación a Jesús Polo y que cree que se la entregó por correo electrónico. Ha afirmado que el presidente de la mesa pudo votar después del resto de técnicos "o no". "No sé lo que hizo", ha indicado.

El vocal ha afirmado que "nadie controla si eres el primero, el último o el segundo" en votar. "No tiene ningún valor", ha señalado. "Yo no sospecho de ninguno de mis compañeros, hago mi trabajo lo mejor posible todos los días y entiendo que los demás compañeros hacen lo mismo", ha asegurado.

Sobre la advertencia del secretario de la mesa de que existía la posibilidad de que Jesús Polo hubiera votado conociendo la valoración del resto de técnicos, Pablo González ha señalado que "esa posibilidad siempre puede existir pero se supone que todo el mundo hace su trabajo bien".

Pablo González ha afirmado que "el tema de las sospechas es algo que no había saltado hasta entonces en una mesa de licitación". "No nos dijo -Jesús Polo- que hubiera puntuado al final mirando las notas de los demás. No tuvimos esa sospecha", ha señalado.

Durante su comparecencia, el vocal también ha afirmado que "no había ocurrido nunca" que en una mesa de contratación se hubieran presentado tres votos particulares pero, en todo caso, ha subrayado en distintos momentos que él hace su trabajo "lo mejor posible todos los días y entiendo que los demás compañeros hacen lo mismo".

